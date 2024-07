TP.HCM ráo riết chuẩn bị khép kín đường vành đai 2

Sau 20 năm triển khai, 64 km dự án đường vành đai 2 TP.HCM còn bốn đoạn dang dở, trong đó có ba đoạn thuộc TP Thủ Đức. Hiện nay, TP Thủ Đức đang chuẩn bị để tái khởi động đoạn 1 và đoạn 2 trên địa bàn. Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.HCM, đã trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về công tác chuẩn bị để khép kín dự án này.

. Phóng viên: Dự án đường vành đai 3 TP.HCM đã được khởi công và đang được đẩy nhanh tiến độ, song đến nay dự án đường vành đai 2 được triển khai trước 20 năm mới đang rục rịch để khép kín. Cụ thể việc tái khởi động dự án sẽ như thế nào, thưa ông?

+ Ông Lương Minh Phúc (ảnh): Đường vành đai 3 đã bắt đầu triển khai, đang dần hiện thực hóa và đường vành đai 4 cũng đã chuẩn bị trình một số cơ chế chung thì đường vành đai 2 mới thực sự là giấc mơ mà TP.HCM đã phải chờ đợi tới 20 năm.

Trước đây, dự án đường vành đai 2 còn gặp nhiều khó khăn khiến dự án phải gián đoạn ở một số nơi song các khó khăn đã dần được tháo gỡ, dự án đã bắt đầu khởi động lại. Theo đó, hai đoạn của đường vành đai 2 gồm đoạn 1 (từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp, TP Thủ Đức) và đoạn 2 (từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức) đang được lập và phê duyệt.

Đặc biệt, hai nút giao của đường vành đai 2 ở địa bàn TP Thủ Đức sẽ thi tuyển kiến trúc - đây cũng là điểm nhấn, biểu tượng cho TP Thủ Đức. Việc này sẽ phát sinh thêm thủ tục nên dự án sẽ khởi công vào dịp 30-4-2025 ở đoạn 1 và đoạn 2.

Riêng đoạn 3 của dự án dài 2,7 km, có điểm đầu tại đường Phạm Văn Đồng và điểm cuối tại nút giao Gò Dưa - Quốc lộ 1. Dự án được thực hiện theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), được ký kết vào năm 2016.

Công trình được khởi công từ năm 2017, đến năm 2020, dự án phải tạm dừng khi khối lượng thi công đạt khoảng 44%. Lý do là vướng mặt bằng và chờ thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án, thanh toán quỹ đất theo hợp đồng BT. Hiện đoạn 3 đã giải phóng mặt bằng trên 90%. Nhà đầu tư đã chuẩn bị đủ vốn, chỉ đợi TP gỡ vướng về các thủ tục để cùng với địa phương sớm bồi thường, giải phóng mặt bằng phần còn lại.

. Dự án được tái khởi động trong thời điểm hiện nay sẽ có lợi gì so với các dự án đã và đang triển khai, thưa ông?

+ Đường vành đai 2 khởi động lại trong bối cảnh này có rất nhiều thuận lợi. Thứ nhất, dự án đường vành đai 3 đang “chạy êm” đúng như kế hoạch. Những bài học kinh nghiệm từ việc tổ chức triển khai dự án này sẽ là kinh nghiệm quý báu để TP áp dụng trong việc khép kín các đoạn còn lại của đường vành đai 2.

Thứ hai, với các chính sách từ Nghị quyết 98 của Quốc hội, những khó khăn trong dự án BT đang thực hiện dang dở sẽ được tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án.

Đặc biệt là thuận lợi thứ ba, các đoạn còn lại của dự án tiếp tục triển khai khi Luật Đất đai năm 2024 và các nghị định hướng dẫn đã có hiệu lực. Vì vậy, dự án sẽ được áp dụng các quy định của luật mới với rất nhiều điểm có lợi cho người dân.

Nhất là trong chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đây là điều mà người dân và cả chủ đầu tư cũng rất quan tâm. Người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cũng đã chờ đợi suốt hai thập niên để dự án được nối liền. Khi người dân đồng thuận thì việc bàn giao mặt bằng sẽ diễn ra nhanh hơn và tiến độ dự án vì thế cũng sẽ được đáp ứng.

Đường vành đai 2 đã hoàn thành và khai thác 50 km

Đường vành đai 2 TP.HCM dài 64 km, quy mô 6-10 làn xe. Hiện TP.HCM đã đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác khoảng 50 km. Bao gồm đoạn tuyến Quốc lộ 1A từ Gò Dưa đến An Sương dài 13,5 km; đoạn tuyến Quốc lộ 1A từ An Sương đến An Lạc dài 13,5 km; đoạn tuyến theo đường Nguyễn Văn Linh dài 12,4 km; đoạn tuyến từ nút giao khu A đến cầu Phú Hữu trên đường Võ Chí Công dài 11 km.

Hiện còn bốn đoạn chưa được khép kín gồm: Đoạn 1 (từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp, TP Thủ Đức) dài 3,5 km, tổng mức đầu tư khoảng 9.328 tỉ đồng. Dự án đã được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư vào năm 2023.

Đoạn 2 (từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức) dài 2,8 km, tổng mức đầu tư 4.543 tỉ đồng. Hiện nay, cả hai đoạn TP Thủ Đức đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư trong năm 2024.

Đoạn 3 (từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - Quốc lộ 1, TP Thủ Đức) của Công ty CP Văn Phú Bắc Ái, tổng mức đầu tư khoảng 2.545 tỉ đồng, dài 2,7 km.

Đoạn 4 (nối Quốc lộ 1 đến đường Nguyễn Văn Linh), tổng mức đầu tư 16.400 tỉ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng theo bề rộng 60 m ước tính gần 13.200 tỉ đồng được đề xuất triển khai theo hai giai đoạn trước năm 2030.