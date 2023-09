TP.HCM sớm khép kín vành đai 2 nhờ cơ chế này

(PLO)- 8 tháng năm 2023, các đơn vị thuộc Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã sản xuất được 21,789 tỉ kWh, đạt 98,8% kế hoạch được giao và cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 (103,5%).

(PLO)- Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An đánh giá EVNNPT đóng vai trò rất quan trọng, lưới truyền tải điện là “xương sống” của hệ thống điện.

(PLO)- Lỗi của việc nhà cao hơn nhiều so với đường là do chủ đầu tư dự án, người dân xây sai so với quy hoạch chi tiết được duyệt. Tuy nhiên, TP.Vũng Tàu xem xét để nâng cao độ mặt đường, tạo kết nối thuận lợi cho người dân.