TP.HCM tăng cường kiểm tra, xử lý xe quá tải, đón trả khách sai quy định

Cụ thể, Sở GTVT TP đã có văn bản đề nghị UBND TP Thủ Đức và Thanh tra Sở tăng cường xử lý tình trạng dừng đỗ xe đón trả khách trái phép trước cửa hàng xăng dầu 47, trên quốc lộ 13, TP Thủ Đức.

Trước đó, sở đã nhận được phản ánh của Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu thuộc Công ty Xăng dầu Khu vực II TNHH MTV về tình trạng dừng đỗ xe đón trả khách trái phép trước Cửa hàng xăng dầu 47 trên Quốc lộ 13.

Bên cạnh đó, sở cũng yêu cầu Thanh tra Sở xử lý tình trạng xe quá tải gây mất an toàn giao thông trong khu vực Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè do nhận được phản ánh của người dân về tình trạng xe chở quá tải lưu thông tại khu vực này gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực.

Ngoài ra, sở đề nghị Công an TP, UBND TP Thủ Đức, quận 7 và huyện Nhà Bè, Cần Giờ chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra và có biện pháp xử lý triệt để đối với các bến thủy nội địa chưa được công bố, cấp phép hoạt động. Từ đó, các đơn vị có biện pháp tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm nhiều lần.

