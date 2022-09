Bến Tre: Thanh tra kiến nghị 1 chủ tịch huyện thu hồi hơn 650 triệu đồng trả “thừa” cho nhà thầu

Thanh tra tỉnh Bến Tre vừa công bố thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản đối với chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú.

Theo thông báo kết luận thanh tra, trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, UBND huyện Thạnh Phú và các đơn vị có liên quan chấp hành các quy định về trình tự quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý tài chính, tài sản.

Tuy nhiên cũng có nhiều hạn chế trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn năm 2018 đến tháng 4-2022.

Cụ thể: Chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư chủ quan trong tổ chức thẩm tra, thẩm định, trình thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình, nên không phát hiện ra những sai sót của các đơn vị tư vấn thiết kế dẫn đến tính dự toán không phù hợp thực tế, không đúng bản vẽ thi công ở các công trình được kiểm tra, dẫn đến mời thầu thừa khối lượng so với thiết kế.

Khi nghiệm thu thanh toán không tính lại chính xác khối lượng thực tế thi công mà thanh toán như khối lượng dự toán dẫn đến thanh toán thừa cho đơn vị thi công.

Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện tự giám sát các công trình do Ban làm đại diện chủ đầu tư nhưng xác nhận khối lượng nghiệm thu thanh toán một số công trình không đúng khối lượng thực tế thi công, nên đã đề nghị thanh toán thừa cho nhà thầu.

Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh phát hiện sai phạm về kinh tế tổng số tiền sai trên 655 triệu đồng. Trong đó, thanh toán thừa chi phí xây lắp do tính sai khối lượng hơn 613 triệu đồng; thanh toán thừa chi phí thiết kế do tính sai khối lượng hơn 22,5 triệu đồng; thanh toán thừa chi phí giám sát do tính sai khối lượng hơn 19 triệu đồng.

Về biện pháp xử lý, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú chấn chỉnh những hạn chế trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện và các cá nhân có liên quan trong việc quản lý đầu tư xây dựng 16 công trình có sai sót.

Thanh tra tỉnh còn kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú chịu trách nhiệm thu hồi và nộp số tiền hơn 655 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bến Tre, do đã thanh toán thừa cho đơn vị thi công, thiết kế và giám sát ở 16 công trình nêu trên.

Ngoài ra Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với ông Đào Công Thương - Chủ tịch UBND huyện và ông Mai Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú có những sai sót trong quản lý đầu tư xây dựng công trình như đã nêu trong kết luận thanh tra.

Chiều ngày 7-9, trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Mai Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú cho biết, UBND huyện vừa nhận được kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh.

Với các kiến nghị của Thanh tra tỉnh, hiện UBND huyện Thạnh Phú đang chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện. Riêng đối với việc thu hồi hơn 655 triệu đồng đã trả thừa tiền cho các nhà thầu, UBND huyện đang chỉ đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện làm việc với các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát để thu hồi.