TP.HCM: Theo dõi sát để kịp hỗ trợ lao động mất việc

(PLO)- "Chúng ta không muốn tình hình xấu hơn nhưng đừng say sưa với tình hình tốt rồi trở tay không kịp, nhất là với TP đông dân như chúng ta"- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu bám sát tình hình lao động tại địa bàn TP.

Sáng 19-11, UBND TP.HCM đã tổ chức phiên họp về tình hình kinh tế- xã hội năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước TP năm 2023.

27 doanh nghiệp cắt giảm lao động

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM Lê Văn Thinh cho biết, TP hiện có gần 249.000 doanh nghiệp hoạt động với tổng số lao động làm việc tham gia BHXH gần 2,5 triệu người, tăng hơn 345.000 người so cùng kỳ năm 2021 và tăng hơn 100.000 người so với sáu tháng đầu năm nay.

Ông cũng cho biết, số doanh nghiệp cắt giảm lao động đến nay đang ở mức thấp so với năm 2019 (74 doanh nghiệp) và năm 2020 (86 doanh nghiệp). So với cùng kỳ năm 2021, số doanh nghiệp giảm lao động là tương đồng, có tăng nhưng không đáng kể.

Lý do cắt giảm lao động được các doanh nghiệp đưa ra là cơ cấu lại công nghệ, bố trí lại trang thiết bị máy móc, ảnh hưởng về kinh tế…

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho hay đã phối hợp với các đơn vị liên quan như Liên đoàn lao động TP, BHXH TP, cùng các địa phương làm việc với chủ doanh nghiệp để cùng xây dựng phương án bố trí lao động; thực hiện các chính sách đảm bảo quyền lợi của người lao động; kết nối cung - cầu từ nơi cắt giảm đến nơi có nhu cầu tuyển dụng mới.

Vừa qua, để giải quyết tình trạng 770 công nhân bị Công ty TNHH Việt Nam Samho (huyện Củ Chi) cắt giảm, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP đã phối hợp với Phòng Lao động huyện Củ Chi giới thiệu việc làm cho số lao động này đến sáu công ty khác.

Cùng đó, Sở cũng phối hợp với quận Bình Tân và Liên đoàn lao động TP kết nối cung- cầu cho 1.185 lao động thuộc Công ty TNHH Tỷ Hùng (quận Bình Tân) bị cắt giảm.

Trong thời gian tới, Sở sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương, nhất là các địa phương có nhiều nhà máy xí nghiệp, lao động để thực hiện giám sát cho bằng được số doanh nghiệp có lao động từ 50 người trở lên để nắm chắc tình hình sức khỏe, sản xuất, phương án trả lương của các doanh nghiệp; chủ động các biện pháp, giải pháp ứng phó trong thời gian tới.

Ông Lê Văn Thinh nhìn nhận, dịp cuối năm, các vấn đề về trả lương, thưởng của doanh nghiệp cũng ảnh hướng đến quan hệ lao động. Do đó, ngoài việc giám sát về sản xuất, Sở cũng tăng cường giám sát việc trả lương, thưởng cho công nhân.

Sở này đồng thời kiến nghị MTTQ TP.HCM, Liên đoàn lao động TP có kế hoạch hỗ trợ, chăm lo tết cho công nhân, nhất là các công nhân bị mất việc trong đợt cuối năm.

Trao đổi lại về nội dung này, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu Sở phải bám sát, đánh giá tình hình sản xuất liên quan đến lao động. Bởi điều này cũng ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn.

Chủ tịch Phan Văn Mãi lưu ý, không chỉ công nhân mất việc tại TP.HCM, mà ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai cũng sẽ là "gánh nặng" của TP vì họ có xu hướng dịch chuyển về TP.HCM tìm việc. Điều này gây áp lực về tình hình an ninh tại địa bàn.

"Ta không muốn tình hình xấu hơn nhưng đừng say sưa với tình hình tốt rồi trở tay không kịp, nhất là với TP đông dân như chúng ta"- ông Mãi nhắc nhở.

Giám đốc Công an TP.HCM, Thiếu tướng Lê Hồng Nam cũng đánh giá, tình hình an ninh kinh tế hiện đang gặp nhiều khó khăn về việc làm, công nhân thất nghiệp ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Thực tế, không chỉ tại TP, lượng công nhân thất nghiệp ở các tỉnh lân cận cũng dịch chuyển về TP tìm việc làm, an ninh trật tự trở nên phức tạp hơn. Đặc biệt, các hoạt động tín dụng đen sẽ phát triển mạnh, nhất là vào thời điểm cuối năm khi nhu cầu về tài chính của người dân tăng.

“Ngay như sáng nay, tôi đã chỉ đạo triệt phá một văn phòng tư vấn luật núp bóng ở quận 12, với diện tích chỉ khoảng 300 m2 nhưng có tới 220 nhân viên đòi nợ” – Thiếu tướng Nam nói và cho biết thời gian tới, Công an TP sẽ phối hợp Sở KH&ĐT chú ý các doanh nghiệp khi đăng ký ngành nghề có liên quan tới tài chính để có sự kiểm soát chủ động ngay từ đầu.

Nhiều ngành đối mặt với thách thức

Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Nguyễn Trần Phú cho rằng, chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023 tăng hơn nhiều so với năm 2022. Tuy nhiên, dự báo tình hình thế giới còn diễn biến phức tạp, khó khăn, một số nền kinh tế lớn đối mặt với suy thoái, giá dầu và nguyên liệu tăng cao nên công tác thu ngân sách năm 2023 sẽ đối mặt với nhiều thách thức.

Cụ thể, ngành tài chính- ngân hàng sẽ đối diện với khó khăn như thiếu hụt vốn, chứng khoán có biến động tiêu cực, khó có thể duy trì được như năm 2022. Đồng thời, khối doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn lớn liên quan đến thanh toán nợ xấu, pháp lý doanh nghiệp, ảnh hưởng xấu đến thị trường bất động sản.

Thông tin tại hội nghị, Phó tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) Nguyễn Hồ Thiện Nhân nói, ngành dệt may hiện gặp nhiều khó khăn.

Số lượng đơn hàng tại các thị trường xuất khẩu chính của ngành dệt may như Mỹ, EU giảm rõ rệt. Trong đó, thị trường châu Âu giảm tới 60%, Mỹ giảm 30-40%. Lượng hàng tồn kho tăng, chiếm tới 20-25%.

Thông tin thêm, ông Nhân nói từ quý IV-2022 và dự báo quý I-2023 cho thấy khách hàng hạn chế và không tăng. Các doanh nghiệp cạnh tranh đơn hàng khá gay gắt. Nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, giảm quy mô sản xuất. Phía khách hàng đưa ra mức giá chỉ bằng 40-50% so với bình thường.

Phó tổng thư ký HUBA kiến nghị, ngành thuế cần nhanh chóng hoàn thuế cho doanh nghiệp. Hiện nay, quy trình hoàn thuế VAT còn phức tạp khiến doanh nghiệp càng khó khăn hơn, đặc biệt là trong bối cảnh cạn kiệt nguồn tiền.

Quy trình hoàn thuế theo quy định hiện nay là không quá 40 ngày, nhưng việc xác minh nguồn gốc để đánh giá doanh nghiệp được hoàn thuế hay không lại phức tạp.

Ông Nhân nêu thực tế, lượng thuế VAT ở các doanh nghiệp sử dụng gỗ trồng rừng chưa được hoàn là hơn 1.000 tỉ đồng. Trong đó, mức thuế chưa được hoàn phổ biến là 200 tỉ đồng, nhiều doanh nghiệp chưa được hoàn 40-50%. Trong bối cảnh khó khăn về dòng tiền, một số doanh nghiệp phải dừng xuất khẩu một số mặt hàng.

Đồng thời, ông Nhân cũng kiến nghị nới room tín dụng, có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu và tiếp tục giảm 2% lãi vay ngân hàng. Cạnh đó, xả vốn đầu tư công để hỗ trợ ngành xây dựng, vật liệu xây dựng và dự trữ vốn cho hàng Tết năm 2023 để có kênh tạo vốn cho doanh nghiệp bình ổn.

THANH TUYỀN