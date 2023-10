TP.HCM: Xử lý nghiêm việc lợi dụng lễ hội, tín ngưỡng trục lợi

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn TP.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện và TP Thủ Đức triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước về quản lý và tổ chức lễ hội.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo phân cấp; chỉ đạo tổ chức lễ hội bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

Các cơ quan, đơn vị cũng phải rà soát kế hoạch tổ chức lễ hội, điều chỉnh tần suất, quy mô phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, điều kiện để lễ hội diễn ra đảm bảo an toàn về trật tự xã hội, phòng chống cháy, nổ, an toàn giao thông, an toàn sông nước.

Đồng thời, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, xây dựng kế hoạch, kịch bản, phương án và tổ chức Lễ hội năm 2024 đảm bảo an toàn trật tự xã hội, văn minh, hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện và quản lý chặt chẽ thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký thông báo tổ chức lễ hội trên địa bàn theo thẩm quyền.

Tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, người dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định về tổ chức lễ hội; nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống; hạn chế đốt đồ mã, vàng mã, bảo đảm an toàn, tiết kiệm bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý, thực hiện tổng hợp, số hóa hoạt động lễ hội của địa phương nhà nước nhằm đánh giá thực trạng lễ hội, đề xuất các giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động lễ hội.

UBND TP còn chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội: kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội. Đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc; tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém, lãng phí.

HOÀNG KIM