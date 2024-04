Trả hồ sơ vụ người trên xe hơi chặn, đập vỡ kính xe khách 17/04/2024 20:21

Chiều 17-4, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục xét xử vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản đối với bị cáo Lê Văn Luận (34 tuổi, trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Bị hại trong vụ án là Công ty vận tải hành khách liên vận Quốc tế và Du lịch Na Luông (Lào).

Lê Văn Luận.

Theo hồ sơ, chiều 3-7-2023, xe khách mang BKS UN-1385 đang chạy trên quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Diễn Châu, Nghệ An) thì bị nhóm người đi trên xe hơi Toyota Fotuner mang BKS 37A-017.07 đuổi theo rồi chặn xe lại. Người trên xe 37A-017.07 đã đập vỡ kính của xe khách nêu trên.

Video quay lại vụ việc.

Tài xế xe khách hoảng sợ đã lái xe khách chạy đi theo hướng ra Hà Nội. Nhóm người trên xe hơi tiếp tục rượt đuổi theo xe khách.

Khi xe khách chạy ra đến địa phận phường Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) thì dừng lại và trình báo sự việc với công an để được giúp đỡ.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An xác định, đi trên xe Fotuner có Luận, Lê Đức Tùng (34 tuổi), Nguyễn Văn Minh (31 tuổi, trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và Trần Báu Ngọc (24 tuổi, trú xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu) và Lê Hồng Sơn (35 tuổi, trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành). Ngọc là người điều khiển xe hơi.

Luận bị cáo buộc đã có hành vi dùng một khúc gỗ màu nâu sẫm (dài 66 cm, đường kính 7cm) đập liên tục bốn lần vào kính bên phải làm cho ba tấm kính xe khách bị vỡ tổng giá trị hơn 17 triệu đồng.

Theo anh Nguyễn Thanh Tùng (đại diện của Công ty Na Luông) ngoài bị chặn xe trên đường, bị đập vỡ kính chắn gió thì xe khách còn bị tháo nắp dầu máy phía sau đổ đất, cát vào trong máy làm hỏng máy xe khách.

Xuất hiện đất, cát, đá trong máy xe khách làm hư hỏng máy.

Về trách nhiệm dân sự, Công ty Na Luông uỷ quyền cho anh Tùng đại diện công ty yêu cầu đền bù khắc phục hậu quả. Trong đó, tiền thay ba tấm kính xe là 21 triệu đồng, sửa chữa đại tu lại máy động cơ xe tại Hà Nội hơn 85 triệu đồng. Cẩu xe từ Thanh Hoá vào Nghệ An để phục vụ điều tra và cẩu kéo xe về Hà Nội sửa chữa với số tiền là hơn 56 triệu đồng. Chi phí thiệt hại về kinh doanh do xe không hoạt động trong thời gian cơ quan công an giữ để phục vụ điều tra và thời gian sửa chữa xe là 280 triệu đồng...

Tại phiên toà sơ thẩm, anh Tùng đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra lại vì cho rằng còn bỏ lọt người phạm tội. Đại diện VKSND tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên toà nêu vụ án đã truy tố đúng người đúng tội và đề nghị tuyên bị cáo Luận mức án từ 9 đến 12 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Bị cáo Luận trình bày hoàn cảnh khó khăn, xin giảm nhẹ hình phạt và chấp nhận bồi thường 150 triệu đồng. Phía bị hại không chấp nhận mức bồi thường trên.

Sau khi nghị án, HĐXX sơ thẩm nhận định: Với tài liệu có tại hồ sơ và kết quả tranh luận tại phiên toà thì có những việc hành vi gây rối trật tự công cộng làm mất an ninh trật tự an toàn giao thông và hành vi này có dấu hiệu tội phạm gây rối. Ngoài cần thu thập các chứng cứ làm rõ các hành vi bỏ đất, cát đá vào máy xe khách làm thiệt hại tài sản…

Do đó, HĐXX sơ thẩm đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.