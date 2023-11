Trà Vinh: Triệt phá tụ điểm lắc tài xỉu quy mô hàng trăm triệu

Ngày 14-11, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa phối hợp Công an thị xã Duyên Hải triệt phá điểm lắc tài xỉu quy mô lớn, thu giữ gần 300 triệu đồng.

Thông tin ban đầu, từ tin báo người dân, chiều 13-11, Công an thị xã Duyên Hải khẩn trương triển khai các biện pháp công tác nghiệp vụ và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác minh ở quán cà phê Thiên Đỉnh (tại khóm Phước Bình, Phường 2, thị xã Duyên Hải).

Tại đây lực lượng công an đã bắt quả tang 29 nam, nữ đang tụ tập chơi lắc tài xỉu ăn tiền. Những người này có độ tuổi từ 32 đến 68 đến từ nhiều nơi như: thị xã Duyên Hải, huyện Cầu Ngang, Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh; huyện Mõ Cày Nam và huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre; thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

29 người bị bắt quả tang lắc tài xỉu trong quán cà phê. Ảnh: PH

Tại hiện trường, Công an thu giữ 3 hột xí ngầu, 2 quyển tập có ghi chép chữ, số, 16 viên đá màu trắng, 26 điện thoại di động và 26 xe mô tô các loại, 1 xe ô tô và tiền mặt gần 300 triệu đồng ở xung quanh hiện trường và người các đối tượng.

Theo công an, khuôn viên đánh bạc là nơi khép kín, được bao bọc bởi tường bê tông, có bố trí người canh gác, theo dõi, gây khó khăn cho việc tiếp cận và bắt quả tang. Bước đầu công an xác minh được tụ điểm cờ bạc này do Nguyễn Hoàng Nhân (38 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Duyên Hải) đứng ra tổ chức và thuê quán cà phê làm tụ điểm để lấy tiền xâu; gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong nhân dân.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

HẢI DƯƠNG - PHẠM HƠN