Trải nghiệm tính năng đặt sân golf và vé thể thao, giải trí trên ứng dụng Vietbank Digital

Tính năng “Đặt sân golf” trên Vietbank Digital cho phép khách hàng lựa chọn hệ thống gần 100 sân golf đẹp, nổi tiếng nhất Việt Nam như Kings Island, Legend Hill, Sky Lake Golf & Resort, Vinpearl Nha Trang, Vinpearl Nam Hội An, FLC Quảng Bình, Laguna Lang Co Golf Course, Sea Links Golf & Country Club, Long Thanh Golf Resort… Khách hàng chỉ cần vào ứng dụng Vietbank Digital sẽ dễ dàng tìm thấy thông tin sân golf, các khung giờ chơi còn trống của các sân trên khắp cả nước...

Ứng dụng Vietbank Digital hỗ trợ bạn đặt sân golf và vé thể thao, giải trí.

Tính năng "Thể thao - Giải trí" hỗ trợ khách hàng dễ dàng đặt mua vé các sự kiện, hoạt động thể thao, giải trí và thanh toán trực tiếp trên ứng dụng Vietbank Digital với vài thao tác đơn giản. Tính năng này cho phép khách hàng đặt mua các loại vé giải trí tại các tổ hợp vui chơi, vé bóng đá, vé tham gia các giải chạy marathon... trên cả nước. Sau khi tiến hành đặt vé và thanh toán thành công, vé điện tử sẽ gửi về email khách hàng.

Ngoài hai tính năng mới trên, ứng dụng Vietbank Digital còn sở hữu hệ sinh thái đa dạng, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu phục vụ cuộc sống hàng ngày.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể quản lý tài khoản tiền gửi, vay vốn, gửi tiết kiệm và thẻ tín dụng trong cùng một ứng dụng. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và tăng tính minh bạch trong việc quản lý tài chính cá nhân. Ứng dụng Vietbank Digital còn cung cấp dịch vụ tiết kiệm trực tuyến với lãi suất ưu đãi hơn so với thực hiện tại quầy...

NM