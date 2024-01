Tránh ăn các thực phẩm này vì nó khiến lão hóa nhanh hơn

Bởi những thực phẩm này thiếu chất dinh dưỡng thiết yếu và chất chống oxy hóa, đồng thời giàu thực phẩm chế biến sẵn, đường và chất béo không lành mạnh - có thể dẫn đến viêm mãn tính, stress oxy hóa, sức khỏe đường ruột bị tổn hại và các vấn đề về trao đổi chất. Vì vậy, bạn chỉ nên tiêu thụ những thực phẩm này một cách điều độ hoặc tránh càng xa càng tốt.

Nếu bạn ăn ngũ cốc thường xuyên có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến, khiến cơ thể nhanh chóng tiết ra insulin để điều chỉnh lượng đường đó.

Theo thời gian, sự biến động liên tục về lượng đường trong máu và mức insulin có thể dẫn đến tình trạng kháng insulin và gia tăng căng thẳng oxy hóa, góp phần đẩy nhanh quá trình lão hóa trong cơ thể.

Hơn nữa, thường xuyên ăn thực phẩm nhiều đường như ngũ cốc có đường có thể góp phần tăng cân và béo phì. Hai tình trạng liên quan đến một loạt các vấn đề về trao đổi chất, chẳng hạn như bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim mạch.

Thịt đỏ đã qua chế biến rất giàu chất béo bão hòa và thường chứa chất bảo quản như nitrat, có thể góp phần gây lão hóa sinh học bằng cách thúc đẩy tình trạng viêm mãn tính và stress oxy hóa trong cơ thể.

Uống nhiều rượu bia có thể làm ảnh hưởng đến tuổi thọ theo ba cách chính. Đầu tiên, nó là thuốc lợi tiểu, có nghĩa là nó khiến bạn đi tiểu nhiều hơn. Điều này có thể dẫn đến mất nước, dẫn đến da khô và xỉn màu, làm tăng khả năng xuất hiện nếp nhăn.

Thứ hai, rượu cản trở sự hấp thụ các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin B12 và folate, cùng với các chất chống oxy hóa, ảnh hưởng đến sức khỏe tế bào và góp phần làm suy giảm nhận thức, làm tăng nguy cơ rối loạn thần kinh liên quan đến tuổi tác như bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ.

Cuối cùng rượu có thể gây tổn thương gan, bao gồm gan nhiễm mỡ, viêm gan và xơ gan.

Các thực phẩm làm từ bột mì trắng tinh luyện đã loại bỏ tất cả chất xơ và chất dinh dưỡng ngay từ đầu. Quá trình xay xát này làm cho thực phẩm có chỉ số đường huyết cao, có nghĩa là chúng có thể dẫn đến lượng đường trong máu và insulin tăng đột biến nhanh chóng, từ đó quá trình lão hóa sẽ nhanh hơn.

Soda và đồ uống có đường khác

Việc tiêu thụ đồ uống có đường góp phần gây ra lão hóa sinh học chủ yếu do hàm lượng đường cao, dẫn đến gia tăng căng thẳng oxy hóa, viêm nhiễm và hình thành các sản phẩm glycation cuối cùng (AGEs) làm tăng tốc độ lão hóa tế bào và tổn thương mô.

Lượng đường tiêu thụ quá mức này có thể góp phần kháng insulin và tăng tích tụ chất béo, có liên quan đến béo phì, tiểu đường loại 2 và bệnh tim mạch - tất cả đều là dấu hiệu của sự lão hóa và telomere ngắn hơn.

Thực phẩm chiên chứa chất béo chuyển hóa, đặc biệt khi dầu chiên được tái sử dụng nhiều lần. Những chất béo chuyển hóa này góp phần gây ra chứng viêm và stress oxy hóa trong cơ thể, các quá trình đẩy nhanh quá trình lão hóa tế bào và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác như bệnh tim và tiểu đường.

Thịt nguội, thường chứa nhiều chất bảo quản và nitrat, góp phần gây ra quá trình lão hóa sinh học chủ yếu thông qua việc thúc đẩy căng thẳng oxy hóa và viêm nhiễm trong cơ thể.

Không chỉ vậy, hàm lượng natri cao có thể góp phần gây ra các vấn đề về tăng huyết áp và tim mạch, vốn là những yếu tố chính dẫn đến suy giảm sức khỏe liên quan đến tuổi tác.

Khoai tây chiên được nấu bằng dầu không tốt cho sức khỏe ở nhiệt độ cao, dẫn đến hình thành chất béo chuyển hóa. Nấu ở nhiệt độ cao khoai tây chiên có thể tạo ra acrylamide, được coi là chất gây ung thư tiềm ẩn, có thể góp phần gây tổn thương tế bào và các quá trình liên quan đến lão hóa.

Khoai tây chiên còn có chỉ số đường huyết và hàm lượng muối cao. Hàm lượng natri cao có thể dẫn đến giữ nước, tăng huyết áp và gây căng thẳng cho hệ tim mạch, có khả năng đẩy nhanh quá trình lão hóa nhanh.

PHƯƠNG LÊ