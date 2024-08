Tránh mua 5 chiếc ô tô cũ này 06/08/2024 09:13

Theo ông Car Wizard một thợ máy có nhiều năm kinh nghiệm và là chủ gara đã chia sẻ về những chiếc xe cũ không đáng để mua. Vì nó có thể khiến bạn “tiền mất tật mang”.

5 chiếc ô tô cũ bạn cần tránh mua vì chúng rất tốn kém để bảo dưỡng. Ảnh: Credits.

Chevrolet Cruze 2010

Chiếc ô tô cũ này dễ bị hỏng turbo và thậm chí bộ tăng áp gần như luôn hỏng. Nhà sản xuất General Motors đã có một đợt thu hồi do vô lăng gãy khỏi trục lái vào năm 2011, một đợt do cháy động cơ vào năm 2012 và một đợt khác do mất lực phanh vào năm 2013. Cả ba đợt đều nhắm vào chiếc xe sedan này.

Chevy Cruze đã qua sử dụng được trang bị động cơ 1,4 lít. Nếu bạn không muốn chi hàng nghìn USD để sửa một chiếc xe có giá từ 1.000- 6.000 USD (khoảng 25-150 triệu đồng) thì nên tránh mua ô tô cũ này.

Hyundai Sonata 2015

Chiếc ô tô cũ này được cho là bị lỗi động cơ. Thậm chí, động cơ của ô tô này gần như không thể bảo dưỡng và đã có một khách hàng đã hoàn toàn từ bỏ chiếc xe của họ vì việc sửa chữa tốn kém hơn nhiều so với giá trị thị trường thực tế của xe.

Mua ô tô cũ này vì nó sẽ luôn bị hỏng sau khi đạt mốc 100.000 dặm (khoảng 160.000 km). Ảnh: Credits.

Audi A8 (bất kỳ thế hệ nào)

Theo một thợ máy có kinh nghiệm làm nghề cho rằng bạn không nên mua ô tô cũ này vì nó sẽ luôn bị hỏng sau khi đạt mốc 100.000 dặm (khoảng 160.000 km).

Ô tô cũ A8 có giá có thể dưới 5.000 USD (khoảng 125 triệu đồng). Chiếc xe của Audi bị rò rỉ dầu và các chất lỏng khác sau một vài năm sau khi chạy trên đường.

Mazda RX-8 2004

RX-8 là một chiếc xe mà nhiều người thích, nhưng sự thật là nó cũng là một chiếc xe bị ghét theo thợ máy chia sẻ.

Một số người sở hữu chiếc ô tô này nói rằng chúng không đáng tin cậy, chúng tiết kiệm nhiên liệu kém, công suất đầu ra không đủ, chúng có cảm giác chậm chạp và không thực tế.

Car Wizard cho biết ông thường xuyên bị chủ xe hỏi về sự cố khởi động, quá nhiều khói thoát ra từ ống xả hoặc cảm giác lạ trên đường.

Động cơ Wankel gần như chắc chắn sẽ hỏng sau khoảng 70.000 dặm (112.000 km) hoặc cần sửa chữa lớn. Ông cũng nhấn mạnh rằng rất ít thợ máy có thể sửa chữa tốt trên chiếc xe thể thao này.

Đây cũng là một ô tô cũ nên tránh mua. Ảnh: Credits.

Nissan Rogue 2007-2015

Đây cũng là một ô tô cũ nên tránh mua. Car Wizard cho biết chiếc Nissan này lọt vào danh sách vì có vấn đề về hộp số CVT của JATCO.

Hộp số này được biết là hỏng sau khi đi khoảng 80.000 đến 100.000 dặm (khoảng 128.000 -160.000 km) do không có đủ khả năng truyền mô-men xoắn. ​​

Người thợ máy cảnh báo những người mua tiềm năng rằng việc sửa chữa CVT của Rogue có thể tốn gấp đôi giá bán lẻ của SUV.

Theo thuật ngữ của Scotty Kilmer, chiếc Nissan này có thể ngốn đến cả núi tiền của bạn. Ngoài ra, người thợ máy cho biết bạn cũng nên tránh sử dụng xe Nissan Titan 2016-2019 với động cơ Cummins V8. Bởi vì chiếc ô tô cũ này cũng rất tốn kém để bảo dưỡng.