Lượng tồn kho ô tô mẫu cũ vẫn tăng mặc dù giá giảm 6% 22/05/2024 18:29

(PLO)- Báo cáo cho thấy lượng tồn kho ô tô mẫu cũ vẫn tăng mặc dù giá đã giảm 6% so với năm trước và giá trung bình của một chiếc vào tháng 5/2024 là 640 triệu đồng.

Được biết, hiện tại, mùa hoàn thuế đã kết thúc và có vẻ như lượng xe ô tô mẫu cũ tồn kho lại tăng lên một lần nữa. Theo các nhà phân tích, số lượng ô tô mẫu cũ vẫn còn trong các đại lý đã tăng dần từ đầu tháng 4 đến đầu tháng 5.

Báo cáo cho thấy lượng tồn kho ô tô mẫu cũ vẫn tăng mặc dù giá đã giảm 6% so với năm trước và giá trung bình của một chiếc vào tháng 5/2024 là 640 triệu đồng. Ảnh: Carscoops.

So với tháng 5 năm 2023, lượng ô tô mẫu cũ tồn kho tại các đại lý trên toàn quốc đã tăng 6%, với 2,27 triệu xe chưa bán được còn lại tính đến ngày 2 tháng 5 năm 2024. Nguồn cung xe ô tô mẫu cũ cũng đã tăng lên 46 ngày, tăng 2% so với tháng 5 năm 2023.

Số liệu về nguồn cung trong ngày là một trong nhiều chỉ số mà các nhà phân tích sử dụng để đánh giá tình trạng của thị trường ô tô và đo lường số lượng xe trong các lô đại lý. Nhiều ngày cung cấp hơn thường tương quan với nhu cầu đối với ô tô mẫu cũ yếu hơn.

Theo các nhà phân tích tại Cox Automotive, việc doanh số bán hàng chậm lại không hoàn toàn bất ngờ. Khoảng thời gian trước đó thường tạo ra nhiều biến động hơn vì môi trường thúc đẩy hoàn thuế thường dẫn đến doanh số bán hàng cao hơn.

Những thương hiệu ô tô có mẫu cũ bán chạy nhất thường là: Ford, Chevrolet, Toyota, Honda và Nissan. Giá xe của 5 thương hiệu ô tô hàng đầu được giao dịch ở mức trung bình là 23.316 USD (tương đương 583 triệu đồng).

Tin vui cho những người mua ô tô mẫu cũ là, so với cùng kỳ năm trước, giá ô tô mẫu cũ trung bình vào đầu tháng 5 đã giảm 6% so với năm 2023. Ở mức 25.571 USD (tương đương 640 triệu đồng), giá này vẫn tăng nhẹ so với mức trung bình đầu tháng 4 là 25.536 USD (tương đương 638 triệu đồng).

Tuy nhiên, đối với những người đang tìm kiếm những lựa chọn rẻ hơn, báo cáo cho thấy vẫn có sự hạn chế về nguồn cung ô tô dưới 15.000 USD (tương đương 375 triệu đồng). Số ngày cung cấp xe ô tô mẫu cũ trong khung giá rẻ hơn này hiện chỉ ở mức 36 ngày, thấp hơn 22% so với bất kỳ mức giá nào khác.