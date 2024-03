Trên 95% cử tri đồng tình sáp nhập 4 phường ở Cần Thơ, có khoảng 94 cán bộ dôi dư 29/03/2024 16:35

Ngày 29-3, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP (mở rộng) sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II -2024.

Chủ tịch quận Ninh Kiều Huỳnh Trung Trứ thông tin về sáp nhập 4 phường của quận. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Huỳnh Trung Trứ đã có báo cáo về công tác sáp nhập 4 phường của quận trong giai đoạn 2023-2025, gồm các phường An cư, An Nghiệp, An Phú và Thới Bình.

Theo đó, Chủ tịch quận Ninh Kiều cho biết, để chuẩn bị cho việc sáp nhập, quận đã tổ chức tuyên truyền cho cán bộ viên chức của quận và của bốn phường, người dân hiểu về các quy định, tiêu chí… Đồng thời thuyết minh, làm rõ tính lịch sử về tên gọi phường mới là Thới Bình – là tên gọi có lịch sử lâu đời của TP Cần Thơ trước đây, là làng Thới Bình và làng Tân An.

Quận cũng chủ động rà soát sắp xếp các cơ sở hạ tầng, chọn trụ sở nơi làm việc mới khi chính thức sáp nhập để người dân biết. Cùng đó, thông tin làm rõ trách nhiệm hỗ trợ người dân điều chỉnh các loại giấy tờ hành chính miễn phí, thời gian áp dụng có lộ trình để chuyển đổi các thủ tục hành chính cho người dân.

Về việc lấy ý kiến cử tri đối với việc sáp nhập 4 phường, ông Trứ cho biết quận đã niêm yết danh sách cử tri với tổng số hơn 32.500 người.

“Từ ngày 26 đến hôm nay (29-3), quận đã lấy ý kiến được 32.022 cử tri, đạt tỉ lệ trên 98%. Trong đó, trên 95% cử tri đồng tình với việc sáp nhập 4 phường, còn một số cử tri có ý kiến khác, một số không có ý kiến. Cơ bản người dân đồng tình thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các phường tổ chức kỳ họp HĐND chuyên đề thông qua nghị quyết về việc sáp nhập phường” – ông Trứ thông tin.

Cũng theo ông Trứ, bốn phường đăng ký thời gian họp từ ngày 2 đến 4-4-2024. Trên cơ sở nghị quyết chuyên đề của HĐND phường sẽ hoàn chỉnh thủ tục, dự kiến ngày 10-4-2024, HĐND quận sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề để thông qua nghị quyết sáp nhập 4 phường. Sau đó, quận sẽ gửi hồ sơ và các văn bản đính kèm về Sở Nội vụ trước ngày 15-4.

Chủ tịch quận Ninh Kiều cho biết, việc sáp nhập 4 phường có nhiều thuận lợi cũng có nhiều khó khăn. Nhất là sau khi sáp nhập 4 phường, dôi dư 3 bộ máy (với khoảng 94 cán bộ công chức, cán bộ chuyên trách, kể cả quân sự và viên chức khác) sẽ có không ít khó khăn.

Chủ tịch quận Ninh Kiều kiến nghị thời gian chuyển tiếp trong bố trí cán bộ dôi dư được dài hơn để bố trí hết. "Còn nếu thời gian chuyển tiếp ngắn như kế hoạch của TP thì quận mong TP xem xét điều chuyển, rút cán bộ của Ninh Kiều để chia sẻ với quận nguồn cán bộ dôi dư sau sáp nhập 4 phường để cán bộ yên tâm" -Chủ tịch quận Ninh Kiều nói.