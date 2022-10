Trên đường về trụ sở, tổ công tác công an phường phát hiện đám cháy

(PLO)- Cửa hàng bán kim khí điện máy cháy dữ dội trong đêm, nhiều hàng hóa bị thiêu rụi.

Sáng 19-10, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đang thống kê thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại cửa hàng kim khí điện máy trên địa bàn TP Huế (Thừa Thiên - Huế).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 18-10 một ngọn lửa bùng phát tại cửa hàng địa chỉ số 33 Kinh Dương Vương (phường Thuận An, TP Huế).

Vào thời điểm này, trên đường đi làm nhiệm vụ xử lý tai nạn giao thông trở về trụ sở, các cán bộ chiến sĩ Công an phường Thuận An đã phát hiện nên nhanh chóng tìm cách chữa cháy và thông báo cho Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Công an phường đã huy động các thiết bị chữa cháy của Chi nhánh Ngân hàng Sacombank cạnh bên và cửa hàng xăng dầu nằm phía đối diện để dập lửa, không cho đám cháy lan sang những nhà xung quanh.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh đã đến hiện trường để dập lửa. Đến khoảng 23 giờ 30 thì đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn.

Đám cháy không gây thiệt hại về người và công an đang làm rõ nguyên nhân.

NGUYỄN DO