Triệt phá 2 điểm cá độ bóng đá mùa EURO ở Gia Lai 08/07/2024 18:29

(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai triệt phá hai tụ điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, số tiền hơn 40 tỉ đồng.

Ngày 8-7, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa triệt phá một tụ điểm cá độ bóng đá qua mạng internet do ông Lê Phước Tiến (46 tuổi, ngụ xã Ia BLang, huyện Chư Sê, Gia Lai) cầm đầu. Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự sáu người liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ giữa tháng 5-2024 đến nay, Tiến mở tài khoản cá độ bóng đá cấp master (tổng đại lý) trên mạng internet và chia tài khoản trên thành năm tài khoản cấp đại lý, giao cho năm người ở huyện Chư Sê tổ chức tiếp nhận cá độ bóng đá. Năm người gồm Bùi Chính, Lê Thế Vinh, Nguyễn Văn Lợi, Đỗ Văn Việt và Lê Thành Tài.

Tính đến ngày 6-7, tổng số tiền đường dây cá độ này giao dịch khoảng 40 tỉ đồng. Qua khám xét, công an tạm giữ 495 triệu đồng cùng nhiều tang vật, phương tiện liên quan.

Nguyễn Ba Linh và Đoàn Ngọc Thủy. Ảnh: CA.

Cùng thời điểm, Công an huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai khởi tố bị can đối với Nguyễn Ba Linh và Đoàn Ngọc Thủy (cùng ngụ thị trấn Đăk Đoa) tội đánh bạc.

Qua kiểm tra, Công an huyện Đăk Đoa phát hiện tại quán cà phê CT ở thị trấn Đăk Đoa có năm người tham gia cá độ bóng đá qua mạng internet.