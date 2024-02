Ngày 6-2, Công an TP.HCM cho biết, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Công an quận 8 phát hiện, triệt xóa băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma tuý, tàng trữ, lưu hành tiền giả quy mô lớn.

Triển khai cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ban Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm và tệ nạn về ma tuý.

Từ băng nhóm chuyên bán ma tuý, lưu hành tiền giả ở Bình Thạnh

Qua công tác rà soát, bám sát các tuyến, địa bàn trọng điểm nắm tình hình hoạt động của tội phạm về ma tuý, Công an quận Bình Thạnh phát hiện, triệt xóa băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma tuý, tàng trữ, lưu hành tiền giả do Phạm Ngọc Đức (biệt danh Đức Khỉ, ngụ quận Bình Thạnh) cầm đầu và Nguyễn Ngọc Tiền (quận Bình Thạnh) giữ vai trò giúp sức.

Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại buổi trao khen thưởng cho lực lượng phá án. Ảnh: CA

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an quận Bình Thạnh phát hiện Phạm Ngọc Đức mua ma tuý của Lâm Huỳnh Minh Mẫn (TP Thủ Đức) và Lê Ngọc Thành (quận 10), sau đó bán lại để hưởng tiền chênh lệch. Trong đó, Lê Ngọc Thành hiện là đối tượng đấu tranh Chuyên án của Công an quận 8.

Tang vật vụ án được Công an thu giữ. Ảnh: CA

Từ kết quả phối hợp thu thập tài liệu của Công an quận 8 và Công an quận Bình Thạnh thể hiện băng nhóm Lê Ngọc Thành hoạt động hết sức manh động, sẵn sàng sử dụng vũ khí “nóng” để chống trả lực lượng chức năng và "giải quyết" các đối thủ cạnh tranh trong việc mua bán ma tuý.

Nhóm này còn sở hữu nhiều loại súng quân dụng, súng tự chế. Ảnh: CA

Trước diễn biến phức tạp và manh động của băng nhóm trên, Ban Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Công an quận Bình Thạnh, Công an quận 8 phối hợp các đơn vị có liên quan tập trung đấu tranh 2 Chuyên án đã xác lập liên quan các đối tượng trên, khẩn trương thu thập thông tin để triển khai bóc gỡ, triệt xóa đồng thời toàn bộ hai đường dây tội phạm này và bắt giữ tất cả người có liên quan, ngăn chặn đưa ma tuý ra ngoài xã hội.

Bên cạnh đó làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, lưu hành tiền giả do đối tượng Phạm Ngọc Đức cầm đầu.

Bắt giữ hàng chục người có liên quan

Ngày 24-1 và ngày 27-1, Công an quận Bình Thạnh phối hợp Công an quận 8, các đơn vị nghiệp vụ, Công an địa phương đã triển khai kế hoạch phá án, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Máy được sử dụng để bào chế, đóng gói ma tuý. Ảnh: CA

Công an đã khám xét khẩn cấp 11 địa điểm là chỗ ở, nơi được sử dụng làm “kho” cất giấu ma tuý. Qua đó đã phát hiện, thu giữ thu giữ gần 10 kg ma tuý tổng hợp các loại, hơn 200 viên thuốc lắc, hai khẩu súng quân dụng, một khẩu súng thể thao, 30 viên đạn các loại.

Đáng chú ý, Công an phát hiện 4,8 kg bột hóa chất phụ gia phục vụ quá trình bào chế, đóng gói ma tuý nước vui thành phẩm; hơn 1.000 vỏ túi nước vui và một máy dập viên nén, hai máy ép nhiệt để phục vụ hoạt động bào chế ma tuý loại nước vui.

Ma tuý được lực lượng chức năng thu giữ khi khám xét chỗ ở của nhóm này. Ảnh: CA

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã khởi tố đối với 16 đối tượng, tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, lưu hành tiền giả và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng của các đối tượng.

NGUYỄN YÊN