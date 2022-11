Triệt phá sòng bạc tiền tỉ của dân 'anh chị' cộm cán ở Đồng Nai

(PLO)- Công an triệt phá sòng bạc này tập trung nhiều con bạc là dân “anh chị” có tiền án, tiền sự tại tỉnh Đồng Nai.

Ngày 4-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 17 người để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó, chiều ngày 19- 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hoà bất ngờ đột kích vào căn nhà số 4/100B (tổ 13, khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) phát hiện, bắt quả tang hàng chục người tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện Trần Văn Vĩnh (38 tuổi, chủ một quán Karaoke tại phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) cho vay lãi nặng có mặt trong thời điểm sòng bạc này bị triệt xóa.

Tang vật thu giữ hơn 1 tỉ đồng trên chiếu bạc, 1 bộ dụng cụ xóc đĩa, 1 chiếu bạc và 1 dụng cụ dùng để cắt quân vị, gần 20 chiếc điện thoại di động.

Qua điều tra, đến nay, Công an TP Biên Hòa đã đủ tài liệu, chứng cứ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Công (biệt danh Công Cẩu, 43 tuổi), Nguyễn Trí Thức (26 tuổi), Đinh Văn Thiết (31 tuổi, cùng trú TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai về hành vi Tổ chức đánh bạc. Các bị can còn lại bị khởi tố hành vi đánh bạc. Bị cáo Vĩnh bị khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Được biết đây là băng nhóm cộm cán trên địa bàn. Sòng bạc này tập trung nhiều con bạc là dân “anh chị” với 12 người đã có tiền án, tiền sự về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và nhiều người từng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng trên thường rủ nhau qua biên giới Campuchia đánh bạc. Nhưng, do thời gian gần đây, Campuchia tổ chức tấn công, truy quét mạnh vào các sòng bạc hoạt động bất hợp pháp nên nhóm người trên dạt về Việt Nam mở sòng bạc hoạt động liên tỉnh.

