Triệu tập 2 doanh nghiệp và 4 chủ đất liên quan vụ sạt lở taluy ở Đà Lạt

(PLO)- Bốn cá nhân ở TP.HCM và hai doanh nghiệp ở TP Đà Lạt bị triệu tập để làm việc do có liên quan đến vụ sạt lở kinh hoàng đêm 29-6.

Ngày 4-7, Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết đã có văn bản triệu tập hai doanh nghiệp cùng bốn cá nhân liên quan vụ sạt lở taluy công trình ở phường 10, TP Đà Lạt.

Bốn người được triệu tập đều ở TP.HCM và là chủ các thửa đất có đoạn taluy bị đổ sập xuống trong hẻm Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP Đà Lạt, khiến bảy người thương vong vào ngày 29-6.

Ngoài bốn cá nhân nói trên, Sở Xây dựng cũng triệu tập hai doanh nghiệp gồm Công ty Cổ phần xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng do ông Nguyễn Uy Vũ làm Giám đốc - đơn vị tư vấn thiết kế và Công ty TNHH Hà Phát Thịnh do bà Nguyễn Thị Diễm My làm giám đốc là đơn vị thẩm tra bản vẽ thiết kế. Cả hai công ty này cùng ở TP Đà Lạt.

Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, những cá nhân và doanh nghiệp này được triệu tập làm việc vào chiều 6-7.

Sở cũng yêu cầu những cá nhân, doanh nghiệp này phải cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến công trình gồm hợp đồng thi công, hợp đồng tư vấn, thiết kế bản vẽ thi công, bản vẽ biện pháp thi công, hồ sơ khảo sát, hồ sơ quản lý chất lượng trong quá trình thi công, các tài liệu khác có liên quan.

Trước đó, ngày 3-7, Công an TP Đà Lạt đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn phường 10, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

VÕ TÙNG