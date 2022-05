Triệu tập 5 người lấy tài sản của dân khi cưỡng chế nhà ở TP Thủ Đức

Ngày 23-5, sau khi Pháp Luật TP.HCM đăng tải bài viết "Tự ý lấy đồng hồ, nhẫn... khi cưỡng chế phá dỡ nhà dân", một nguồn tin PLO cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đang phối hợp cùng Công an phường Hiệp Bình Chánh làm việc với năm người lấy tài sản của người dân khi tham gia đoàn cưỡng chế nhà không phép.

Năm người được công an mời làm việc gồm ông R, ông L, ông C, ông T và ông X. Đây là năm công nhân, lao động tự do được UBND phường Hiệp Bình Chánh thuê để thực hiện tháo dỡ công trình không phép trên địa bàn.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, cho biết khi tiếp nhận thông tin, các ngày 18 đến 21-5, Ủy ban phường và Công an phường đã mời những người này lên làm việc. Sau đó, thường trực uỷ ban phường đã tiến hành thu hồi và trao trả lại tài sản cho người dân.

Ông Tuấn cũng thông tin, năm công nhân này được Ủy ban phường thuê thực hiện việc tháo dỡ nhà không phép đã vài năm nay, cũng có người mới tham gia,

Tất cả công nhân này đều có hoàn cảnh khó khăn, lao động tự do, sống ở nhiều nơi khác nhau nên công tác thu hồi tài sản diễn ra chậm.

Như PLO đã thông tin, ngày 17-5, đoàn cưỡng chế công trình vi phạm đã tiến hành cắt khoá, tháo dỡ nhà xây không phép của gia đình chị HTBC tại KP7, phường Hiệp Bình Chánh. Đến sáng hôm sau, chị C đi tìm quần áo cho con đi học thì phát hiện nhiều đồng hồ, nhẫn và một số tài sản khác bị mất.

Chị C thông báo cho lực lượng chức năng thì được trao trả lãi rác từng món đồ gồm: Một chiếc nhẫn, chín cái đồng hồ, một mắt kính. Ngoài ra, một con heo đất đã được đập bể và không còn tiền, một con heo đất khác vẫn chưa được tìm thấy.