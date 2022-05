Tự ý lấy đồng hồ, nhẫn... khi cưỡng chế phá dỡ nhà dân

Ngày 19-5, chị HTBC, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, cho biết sau nhiều lần chị khóc lóc, trao đổi, đòi lại tài sản, phó chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh và công an khu vực, đại diện tổ cưỡng chế công trình vi phạm đã xin lỗi, trả lại đồng hồ, nhẫn cho gia đình chị nhưng vẫn còn thiếu nhiều tài sản trị giá hàng chục triệu đồng.

Đây là số tài sản chị để trong nhà nhưng bị thành viên tổ cưỡng chế lấy khi phá dỡ căn nhà của chị.

Nhà bị tháo dỡ, tài sản bị mất

Chị C cho biết: Ngày 29-4, gia đình có nhận thông báo của UBND phường về cưỡng chế căn nhà chị đang ở. Theo thông báo, vào lúc 8 giờ ngày 17-5, UBND phường Hiệp Bình Chánh sẽ tổ chức thực hiện cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm của gia đình tại đường số 1, khu phố 7.

Theo chị C, vào năm 2013, gia đình chị có mua đất giấy tay từ một người khác, diện tích 48 m2 (việc mua bán có lập vi bằng). Thời điểm chị C mua, tại khu đất có sẵn móng nhà và trụ bê tông. Đến năm 2017, gia đình chị C dựng tường, cất mái tôn lên để ở. Chị C cũng cho biết nhà mình xây không phép và đồng ý với chủ trương cưỡng chế của UBND phường.

Vào ngày 17-5, chị C đi Bình Dương công tác, còn chồng chị phải về quê ở Bình Định do mẹ trên 90 tuổi đang bệnh nặng. Đoàn cưỡng chế gồm UBND phường, đô thị phường, công an phường và lực lượng đô thị TP Thủ Đức đã đến cắt khóa, thu dọn toàn bộ đồ đạc của gia đình chị C để sang phía đối diện nhà. Sau đó, ngôi nhà bị đoàn cưỡng chế tháo dỡ.

Đến tối, chị C phải sống tạm trong nhà xưởng, hai con gái chị C phải sang nhà hàng xóm ở nhờ.

Đến sáng 18-5, chị C đến nơi phường tập kết đồ đạc tìm quần áo cho con đi học thì thấy sợi dây chuyền vàng rớt ra ngoài. Chị C tiếp tục kiểm tra thì không tìm thấy các tài sản: Ba chiếc nhẫn, một mắt kính, tám cái đồng hồ đeo tay, ba con heo đất có khoảng 10 triệu đồng bên trong, trong đó có năm chiếc đồng hồ có giá trị.

Sau khi phát hiện tài sản bị mất, chứng kiến ngôi nhà chỉ còn là đống ngổn ngang, chị C đã khóc và cầu cứu người thân, hàng xóm. Sau đó, chị C trình báo qua điện thoại với anh H, công an khu vực của phường Hiệp Bình Chánh.

“Anh H có báo lại với đoàn cưỡng chế nhưng đoàn nhất quyết phủ nhận việc lấy tài sản của chúng tôi. Tôi đã khóc quá nhiều và cho anh H biết tài sản có hóa đơn và nhờ anh H tìm kiếm giúp” - chị C nói tiếp.

Trả lại từng món đồ cho dân

Sau khi gia đình chị C khóc lóc, đòi làm lớn chuyện, gần trưa 18-5, anh H (cảnh sát khu vực) mang chiếc nhẫn đến trả lại cho chị C tại khu vực đầu hẻm số 1.

Đến khoảng 14 giờ ngày 18-5, anh H nhắn tin thông báo cho chị C là đã tìm lại được đồng hồ và hẹn chị C đến khu vực đầu hẻm số 1 để trả. Sau khi kiểm tra, chị C lại thông báo là còn thiếu ba đồng hồ giá trị nữa, nhờ anh H liên hệ đoàn cưỡng chế tìm giúp.

- Khi giao chiếc nhẫn, em là người trực tiếp đến nhà có mái che xin lỗi chị liền, thêm nữa là tại khu phố, cá nhân em cũng đại diện xin lỗi anh chị nữa. Khi nghe tin anh thiếu một chiếc đồng hồ thì tôi hết sức áy náy. - Không ngờ anh này lần đầu tiên đi làm cái này mà có lòng tham, thật sự cá nhân tôi không lường trước được sự việc. Em xin lỗi anh chị là rất thật lòng. (Trích ghi âm phó chủ tịch UBND phường xin lỗi gia đình chị C)

Khoảng 15 giờ ngày 18-5, ông Giảng Phan Hồng Phúc (Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, Trưởng đoàn cưỡng chế) điện thoại hẹn gia đình và chị C ra trụ sở khu phố 7 để làm việc. Qua điện thoại, ông Phúc cũng báo đã tìm thêm được hai đồng hồ và hiện đang ở ngã tư Vũng Tàu, chuẩn bị mang lên trả.

Chừng 1 tiếng đồng hồ sau, ông Phúc ra khu vực nhà chị C trả thêm hai đồng hồ. Sau khi nhận, gia đình chị C cho biết vẫn còn thiếu một đồng hồ thì ông Phúc khẳng định không còn. Chị C đưa hình ảnh chiếc đồng hồ bị mất thì ông Phúc thương lượng sẽ đền chiếc khác vì không tìm ra.

“Chúng tôi không đồng ý vì đó là kỷ vật nên nhờ ông Phúc tìm giúp” - gia đình chị C cho biết.

Đến sáng 19-5, chị C điện thoại cho anh H (cảnh sát khu vực) hỏi thăm về chiếc đồng hồ còn lại thì anh H cho hay là “ông Phúc đã tìm được và sẽ đến nhà trả lại cho chị trong ngày” - chị C nói.

Đến gần trưa cùng ngày, ông Phúc đến gặp vợ chồng chị C và cho biết sau khi vận động và xuống tận nơi ở của người lấy tài sản mới tìm thấy chiếc đồng hồ đúng như chị C mô tả.

Tại khu vực xưởng ở gần nhà chị C, khi giao trả đồng hồ, ông Phúc nói: “Sáng nay chạy xuống tận nơi ở của ảnh (người lấy - PV) mới lấy được đồng hồ, chắc nó rớt trong tủ của nhà ảnh, hôm qua khả năng tìm không được. Sau khi xác định lại, có đồng hồ và mắt kính, chị xem lại giùm em, em xin phép đại diện UBND phường gửi lại, tụi em cũng hết sức áy náy qua sự việc này”.

Ông Phúc cũng giải thích: Để sự việc xảy ra là do ông quá chủ quan, trước đây chưa từng xảy ra trường hợp tương tự.

Theo ông Phúc, người lấy tài sản là người lần đầu tiên tham gia đoàn cưỡng chế và nảy sinh lòng tham. Ông Phúc hứa sẽ cho tư pháp phường làm biên bản về việc giao trả tài sản cũng như ghi nhận ý kiến của gia đình chị C về những tài sản chưa tìm thấy.

Theo biên bản làm việc giữa UBND phường Hiệp Bình Chánh và gia đình chị C vào chiều 21-5, hiện vẫn còn thiếu hai chiếc nhẫn, hai bông tai, một hộp zippo và số tiền trong một con heo đất đã bị đập vỡ.

Chị C cho biết thêm trong quá trình UBND phường kiểm kê lại tài sản, hai con heo đất đã được lực lượng chức năng tìm thấy trong khu tập kết tài sản, một con heo đất đã bể và không còn tiền.

“Đồ đạc nhiều quá nên tôi không nhớ là mất gì, trưa 22-5, bên phường thông báo đã thu hồi thêm một máy tính, hai chai rượu và sẽ trả lại cho chúng tôi. Từ đó tôi mới biết là mất thêm đồ” - chị C nói và yêu cầu phải hoàn trả cho gia đình chị.

Lãnh đạo TP Thủ Đức giao phường làm rõ Sau khi tiếp nhận thông tin mà PV Pháp Luật TP.HCM thu thập được, lãnh đạo UBND TP Thủ Đức đã yêu cầu UBND phường Hiệp Bình Chánh báo cáo, xử lý vụ việc. Đồng thời, lãnh đạo TP Thủ Đức cũng giao chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh thông tin sự việc cho báo chí. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, xác nhận có việc tài sản chị C bị mất. Theo ông Tuấn, người lấy tài sản của gia đình chị C là người lần đầu tham gia vào đoàn cưỡng chế. Ông Tuấn cũng cho biết trước khi tiến hành cưỡng chế, UBND phường đã thông báo trước để người dân di dời tài sản. Tuy nhiên, khi đoàn cưỡng chế tới thì gia đình chị C vẫn để tài sản trong nhà nên đoàn cưỡng chế đã tiến hành kê biên tài sản và phủ bạt lại. “Chị C yêu cầu không di dời tài sản và khi chị kiểm tra thì phát hiện tài sản bị mất, chúng tôi kiểm tra thì biết nhân công tháo dỡ có lấy một số đồ nên công an phường và ủy ban phường có làm việc và yêu cầu người này trả lại” - ông Tuấn nói thêm. Cũng theo ông Tuấn, hiện UBND phường đã yêu cầu nhân công này làm cam kết nếu lấy tài sản nào chưa giao thì tiếp tục giao trả cho gia đình chị C. “Hiện UBND phường đang chỉ đạo công an phường làm việc với những người lấy đồ của dân. Người lấy đồ là nhân công mà phường thuê để tháo dỡ nhà” - ông Tuấn nói.