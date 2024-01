Ngày 22-1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt được Và Bá Xểnh (41 tuổi, quê bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) trốn truy nã về tội giết người.

Vụ án xảy ra từ năm 2010. Theo hồ sơ, chiều 15-3-2010, Xểnh mang khẩu súng kíp đi vào khu vực rừng huyện miền núi Kỳ Sơn để săn bắn thú.

Và Bá Xểnh bị bắt giữ, di lý về Nghệ An.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, trên đường đi săn về, Xểnh đột nhập vào nhà bếp của chị VTH (trú xã Nậm Cắn) để ăn trộm gà.

Nghe tiếng gà kêu, chị H thức giấc, lấy đèn pin đi ra để kiểm tra. Lo sợ bị lộ, Xểnh dùng súng săn bắn vào người chị H khiến nạn nhân bị thương, gục tại chỗ rồi bỏ trốn.

Sau đó, cơ quan CSĐT đã ra lệnh truy nã Xểnh về tội giết người.

Thời gian qua, Xểnh đã cắt đứt liên lạc với gia đình, trốn vào rừng sâu rồi sang Lào sinh sống. Ở Lào, Xểnh thay tên đổi họ, thường xuyên thay đổi địa điểm cư trú, ít tiếp xúc với mọi người xung quanh.

Công an huyện Kỳ Sơn đã lần tìm từng manh mối để truy tìm, phối hợp cơ quan chức năng xác minh, bắt được Xểnh.

Đắc Lam