Trong 1 đêm, nhóm thiếu niên ở Đà Nẵng trộm liên tiếp 3 xe máy

(PLO)- Từ khuya tới sáng hôm sau, nhóm thiếu niên đã trộm liên tiếp ba chiếc xe máy.

Ngày 2-10, Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý ba người về hành vi trộm cắp tài sản.

Chỉ trong một đêm, nhóm ba người này đã lấy cắp ba xe máy trên các địa bàn.

Trước đó, lúc 10 giờ ngày 1-10, trong lúc tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường Nại Hiên Đông, Tổ tuần tra Công an phường phát hiện ba người đi trên hai mô tô có biểu hiện nghi vấn nên phối hợp với Đội hình sự Công an quận Sơn Trà kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, ba người này khai nhận tên là Nguyễn Văn Pháp (SN 2007), Hứa Thanh Dung (SN 2008, cùng trú phường Nại Hiên Đông) và Nguyễn Văn Minh (SN 2008, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).

Cả ba người này khai nhận khuya 30-9, Pháp và Dung đã trộm cắp một mô tô hiệu Wave màu vàng BKS 43F1-130.18 trong một đường kiệt gần cầu Rồng (thuộc địa phận quận Hải Châu). Ngoài ra, Pháp còn trộm cắp một xe hiệu Sirius màu đen BKS 60L5-2410 tại đường Hồ Hán Thương vào rạng sáng 1-10.

Pháp còn khai nhận đã cùng một người tên Thái Quý (quen biết qua mạng xã hội) trộm cắp một xe máy nhãn hiệu Sirius màu đen BKS 43E1-012.19 vào rạng sáng 1-10 tại kiệt 65 Tô Hiến Thành.

Như vậy từ khuya 30-9 đến sáng sớm 1-10, ba thiếu niên trên đã thực hiện liên tiếp ba vụ trộm cắp, chiếm đoạt ba chiếc xe máy.

Vụ việc đang được Công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra làm rõ.

HOÀI AN