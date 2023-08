Trong 5 ngày, Hà Nội xử phạt 320 triệu đồng với 11 cơ sở y, dược

(PLO)- Chỉ trong 5 ngày cuối tháng 8, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã ra 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 32 triệu đồng với 11 cơ sở hành nghề y, dược.

Kết quả thanh tra chuyên ngành này được Sở Y tế Hà Nội công khai trên trang web của đơn vị. Theo đó, đứng đầu danh sách về số tiền phạt là một phòng khám chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh tại Ba Vì.

Cơ sở này bị phạt 74 triệu đồng với ba vi phạm: Người hành nghề thực hiện hành nghề không đúng thời gian đăng ký được phê duyệt; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh; cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh tại địa điểm không được ghi trong giấy phép hoạt động.

Ngoài phạt tiền, phòng khám còn chịu hình thức xử phạt khác gồm tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh 3 tháng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh 2 tháng và bị đình chỉ hoạt động 18 tháng.

Cũng trong danh sách có bốn cơ sở quảng cáo dịch vụ đặc biệt khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo. Các cơ sở này bị xử phạt mỗi nơi 45 triệu đồng và buộc tháo gỡ nội dung quảng cáo..

Một nhà thuốc trên địa bàn Hà Nội thuộc chuỗi nhà thuốc lớn có phạm vi hoạt động toàn quốc bị phạt 30 triệu đồng do lỗi bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

Trong khi đó, hai công ty bị phạt mỗi nơi 15 triệu đồng do không đảm bảo điều kiện của cơ sở xét nghiệm an toàn sinh học cấp II, không xây dựng phương án xử lý sự cố an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. Biện pháp hành chính kèm theo là đình chỉ hoạt động hai tháng.

Một số doanh nghiệp, cửa hàng thuốc vi phạm khác liên quan đến hoạt động dược phẩm như hàng hóa có nhãn không ghi đủ các nội dung bắt buộc, tạm dừng hoạt động mà không báo cáo cũng bị xử phạt.

11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính nêu trên được Thanh tra Sở Y tế ban hành từ ngày 21 đến 25-8. Tính chung cả tháng 8, cơ quan này đã ban hành tổng cộng 38 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành nghề y, dược với số tiền phạt gần 720 triệu đồng.

THANH TÚ