Trùm đường dây buôn lậu 136 triệu lít xăng dầu Luyện Xuân Tràng hầu tòa

Ngày 15-8, TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Luyện Xuân Tràng, “trùm cuối” đường dây buôn lậu hơn 136 triệu lít xăng, dầu tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng từ Singapore về Việt Nam về tội buôn lậu.

Cùng hầu tòa với Tràng còn có tám bị cáo là các “đại gia”, giám đốc các công ty xăng dầu bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Từ tháng 4-2022 đến nay, phiên tòa đã bốn lần tạm hoãn do vắng mặt khá nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và lần này, tất cả người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được triệu tập.

Theo cáo trạng, đầu tháng 9-2015, Tràng thỏa thuận nhận chuyển nhượng của Công ty CP Dương Đông Sài Gòn 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú với giá 430 tỉ đồng.

Tràng bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Đức Mạnh cùng mua số cổ phần trên, trong đó, Mạnh có 30% cổ phần và làm Tổng Giám đốc, trực tiếp vào Bình Thuận điều hành hoạt động công ty, còn lại 50% cổ phần là của Tràng.

Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần, Mạnh được bầu là Chủ tịch HĐQT Công ty Dương Đông Hòa Phú và giữ chức danh tổng giám đốc. Tuy nhiên, việc nhập khẩu xăng, dầu từ nước ngoài về do Tràng quan hệ, thỏa thuận với bên bán hàng.

Trong đó, Tràng thỏa thuận mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ khai hải quan số lượng nhỏ nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực tế nhập khẩu.

Số lượng thực tế nhập khẩu được chia thành hai vận đơn, trong đó có một vận đơn có số lượng phù hợp với số lượng ghi trong Hợp đồng mua bán, dùng để khai báo hải quan, vận đơn còn lại là số lượng hàng nhập lậu…

Theo cách thức này, từ ngày 14-10-2015 đến ngày 29-1-2016, Tràng đã thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo Mạnh điều hành việc thực hiện nhập lậu 12 chuyến xăng, dầu với số lượng 136,6 triệu lít xăng A92 và dầu DO, tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng.

Sau khi đường dây buôn lậu xăng dầu này bị phanh phui, CQĐT Bộ Công an khởi tố bị can về tội buôn lậu thì Tràng bỏ trốn. Đến ngày 14-9-2019, Tràng đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an đầu thú.

Trong giai đoạn 1 của vụ án, tháng 9-2019, TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên phạt 12 bị cáo với tổng cộng mức án hơn 46 năm tù. Trong đó, Mạnh bị tuyên tám năm tù về tội buôn lậu và hai năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung là 10 năm tù.

Cùng hai tội này, Nguyễn Thanh Sơn (cựu phó tổng giám đốc công ty) bị phạt tám năm tù. Các bị cáo nguyên là cán bộ Chi cục Hải quan Bình Thuận gồm Đinh Hữu Thùy bị phạt bốn năm tù về tội nhận hối lộ, Lê Văn Vinh ba năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…

Riêng bị cáo Aleria Romel Pagente (quốc tịch Philippines), thuyền trưởng tàu BTS Christina, tòa cho biết có đủ căn cứ để xác định tội buôn bán hàng hóa trái phép qua biên giới nhưng miễn trách nhiệm hình sự và phạt hành chính với số tiền 500 triệu đồng, đồng thời trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Theo lời khai của Mạnh, Tràng là người trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động nhập khẩu xăng dầu, là người phân công nhiệm vụ. Theo Mạnh, Tràng cũng là người đi quan hệ với các đối tác, khách hàng.

Sau khi trót lọt một số chuyến hàng lậu, bị cáo mang tiền đến giao cho Tràng tại Hà Nội.

Tám bị can bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có gồm: Trịnh Đình Thành, nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty Dương Đông Hòa Phú; Nguyễn Thanh Trang, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu và Thủy sản Bảy Cường (Bình Định); Lê Hồng Sơn, Giám đốc Công ty Dương Đông Miền Trung (Ninh Thuận); Đỗ Minh Thư, Giám đốc Công ty Dương Đông Bình Thuận; Lý Hưng Phát, Phó Giám đốc Công ty TNHH Lý Tấn Tài (Kiên Giang); Hà Thị Kim Nga, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tân Hiệp (quận 2, TPHCM); Trần Duy Phong, Cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu 222 (xã Suối Tre, Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) và Trần Văn Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất dầu Sài Gòn (Bảo Lộc, Lâm Đồng).