Trung Quốc ra chiếc xe hạng sang giá 16 tỉ đồng

Hồng Kỳ được mệnh danh là thương hiệu hạng sang trong ngành ô tô Trung Quốc. Mới đây, hãng này đã đưa ra chiếc xe buýt hạng sang khiến thị trường kinh ngạc.

Chiếc xe buýt hạng sang Hồng Kỳ có vẻ ngoài không quá đặc sắc, ngoại trừ điều dễ nhận thấy, mặt tản nhiệt của chiếc xe buýt này tương tự các dòng sedan của Hồng Kỳ, vốn được mọi người cho rằng có kiểu dáng tương tự Rolls Royce. Ngoài ra điểm ấn tượng là một bộ bánh xe mạ crôm.

Ảnh: Carscoops

Nội thất trông rất đẹp với ghế da rộng màu be có tựa tay và tích hợp dây đai an toàn. Tuy nhiên, bảng đồng hồ kỹ thuật, với vô lăng to như thường thấy mọi loại xe buýt phổ dụng khác.

Hãng Hồng Kỳ cho biết, sẽ bán xe buýt hạng sang cho các cơ quan chính phủ hoặc các khách sạn 5 sao để đưa đón khách.

Tuy nhiên, xe buýt hạng sang của Trung Quốc có giá được dự báo lên đến 680.000 USD, tương đương 16 tỉ đồng.

PHƯƠNG MINH