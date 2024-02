Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ chuẩn bị hoạt động

Ngày 6-2, bà Lê Xuân Hoa, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Cần Thơ, kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ, cho biết hiện Trung tâm này đang làm các công tác dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp bàn ghế để chuẩn bị cho việc khai trương dự kiến vào cuối tháng 2 này.

Trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ đặt tại số 109 đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều. Ảnh: NHẪN NAM

Việc lắp đặt các thiết bị máy móc, bà Hoa cho biết, do sắp nghỉ Tết nên để đảm bảo công tác an ninh thì các máy móc thiết bị của Trung tâm sẽ được lắp đặt sau Tết. Ngay sau khi lắp đặt thiết bị xong thì TP cũng đồng thời tổ chức công tác tập huấn để công chức, viên chức làm quen sử dụng các thiết bị này.

Theo ghi nhận của PLO, ngày 6-2, trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ tại số 109 đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều đã gắn bảng, công nhân đang lau dọn vệ sinh, bàn làm việc đã được tập kết tại tầng trệt của tòa nhà.

Đây vốn là trụ sở của UBND phường An Hội cũ, sau sáp nhập phường năm 2020 thì trụ sở này là nơi làm việc của công an phường Tân An.

Trước đó, tại cuộc họp thường kỳ UBND TP Cần Thơ tháng 1-2024, Chủ tịch UBND TP Trần Việt Trường đã chỉ đạo Văn phòng UBND TP cùng các cơ quan liên quan sớm chuẩn bị mọi điều kiện để Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ hoạt động từ sau Tết Nguyên đán.

Theo quyết định của UBND TP Cần Thơ, danh sách công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ là 46 người (24 người chính thức, 22 người dự phòng). Các cơ quan cử công chức, viên chức đến làm việc Trung tâm gồm các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ (trừ Sở Tài chính, Thanh tra TP, Ban Dân tộc).

