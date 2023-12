Trung tướng Đặng Kinh được Truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ chống Pháp

Ngày 20-12, tại Hải Phòng, Thành ủy - HĐND - UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng tổ chức trọng thể Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với cố Trung tướng Đặng Kinh, nguyên Tỉnh đội trưởng Tỉnh đội Kiến An, nguyên Thành đội trưởng Hải Phòng, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT tặng Trung tướng Đặng Kinh. Ảnh: ANH VŨ

Đến dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với cố Trung tướng Đặng Kinh cho đại diện gia đình. Đây là sự tôn vinh, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với những công lao, đóng góp to lớn của Trung tướng Đặng Kinh.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với cố Trung tướng Đặng Kinh cho đại diện gia đình. Ảnh: ANH VŨ

Trung tướng Đặng Kinh, tên thật là Đặng Văn Rợp, sinh năm 1921, mất năm 2019. Ông sinh ra tại xã Bắc Sơn, huyện An Lão (nay là phường Bắc Sơn, quận Kiến An), TP Hải Phòng, trong một gia đình nông dân nghèo. Ông được đồng chí Tô Hiệu lúc đó là Bí thư Thành ủy Hải Phòng dìu dắt, định hướng, từ một người công nhân mỏ đã trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và là cán bộ quân sự đầu tiên của liên tỉnh Hải Phòng - Kiến An.

Ông là một trong những "vị tướng du kích" lừng danh ở vùng Hải Phòng, Bắc bộ... Ông trực tiếp chỉ huy và tham gia nhiều trận đánh lớn trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, lập được nhiều chiến công vang dội.

Cố Trung tướng Đặng Kinh

Từ tháng 1-1955, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó tham mưu trưởng, Phó tư lệnh Quân khu Tả Ngạn kiêm Sư đoàn trưởng Sư đoàn 328. Từ năm 1960 đến năm 1965, ông là Cục phó Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu; Cục trưởng Cục Liên lạc đối ngoại Bộ Quốc phòng. Tháng 4-1966, ông vào chiến trường làm Phó tư lệnh Quân khu Trị Thiên. Tháng 4-1968, ông là Tư lệnh Quân khu Tả Ngạn.

Đến thời bình, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó chủ nhiệm Tổng cục Xây dựng kinh tế Bộ Quốc phòng; Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và sau đó nghỉ hưu năm 1988.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình chiến đấu và công tác, ông vinh dự được Nhà nước phong quân hàm Thiếu tướng năm 1974, Trung tướng năm 1982, được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều danh hiệu cao quý khác.

NGỌC SƠN