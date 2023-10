Trường mầm non phải mượn trụ sở phường hoạt động vì vi phạm phòng cháy

(PLO)- Vì trường mầm non bị tạm dừng hoạt động do vi phạm phòng cháy, chữa cháy nên đã mượn một phần trụ sở phường để hoạt động.

Ngày 3-10, người dân đến trụ sở làm việc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các Hội, Đoàn thể của phường Thuận Hòa (248 Lê Duẩn, TP Huế) thì bất ngờ thấy một phần của trụ sở này được dùng để làm điểm dạy trẻ mầm non.

Trụ sở làm việc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các Hội, Đoàn thể của phường Thuận Hòa trở thành lớp mầm non. Ảnh: ND.

Việc đưa các em học sinh đến dạy tại đây đã gây ra không ít phiền toái, ảnh hưởng đến công việc của đơn vị. Đồng thời, việc chăm sóc hàng chục cháu học sinh không đảm bảo về an toàn, vệ sinh.

Theo tìm hiểu, sự việc hi hữu này diễn ra là do Trường mầm non Hương Sen (63 Thạch Hãn, phường Thuận Hòa) bị yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động một tháng (từ ngày 25-9) vì vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Trong thời gian bị tạm đình chỉ hoạt động, Trường mầm non Hương Sen đã mượn một phần trụ sở nói trên để hoạt động.

Đây vốn là cơ quan hành chính của phường Phú Thuận cũ. Sau khi sáp nhập phường, địa điểm này trở thành trụ sở của Hội Nông dân TP. Huế và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các Hội, Đoàn thể của phường Thuận Hòa.

Theo lãnh đạo UBND phường Thuận Hoà, việc này là bất đắc dĩ nhằm đảm bảo cho các cháu mầm non có nơi học sau khi cơ sở cũ bị dừng hoạt động. Đồng thời tạo điều kiện cho phụ huynh và trường duy trì việc học bình thường của con em.

Thông tin với báo chí, ông Trương Đình Hạnh, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế cho biết, việc cho mượn trụ sở để dạy, học không thể đảm bảo điều kiện cho các em học sinh. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời, mục tiêu là nhằm tránh rối loạn trên địa bàn.

