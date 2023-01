Truy bắt nhóm sát hại người em và đâm trọng thương người anh

(PLO)- Hai nhóm thanh niên xô xát nhau, hai anh em cũng ra can ngăn, nhưng em bị tử vong, anh bị đâm trọng thương.

Ngày 1-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn bản Bon, thị trấn Kim Sơn (huyện miền núi Quế Phong).

Nạn nhân tử vong là anh Lương Văn Bình, còn anh Lương Văn Hai (anh trai của Bình, cùng trú thị trấn Kim Sơn) bị thương nặng.

Đêm 31-12-2022, các nhóm thanh niên ở thị trấn Kim Sơn tổ chức ăn nhậu, liên hoan chuẩn bị đón năm mới 2023.

Đến khoảng 22 giờ 31-12-2022, có hai nhóm thanh niên tại bản Bon mâu thuẫn với nhau rồi xảy ra ẩu đả.

Hai anh em Hai và Bình ra can ngăn hai nhóm thanh niên. Tuy nhiên, anh Bình bị một thanh niên dùng dao tấn công dẫn đến tử vong, anh Hai cũng bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo lãnh đạo UBND thị trấn Kim Sơn, nghi phạm sát hại anh Bình được xác định là người ở xã Hạnh Dịch (huyện Quế Phong).

Hiện cơ quan công an đã bắt giữ một số nghi can và đang triệu tập một số người để làm rõ vụ án.

ĐẮC LAM