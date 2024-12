Truy tố Minh “tàn” và nhóm đàn em trong đường dây mua bán ma túy nước nho 23/12/2024 17:20

VKSND tỉnh Bình Thuận vừa có cáo trạng truy tố đối với 5 bị can gồm: Nguyễn Ngọc Minh, tên thường gọi Minh “tàn” (27 tuổi); Nguyễn Đình Minh, tên thường Minh “nhóc” (26 tuổi); Nguyễn Lê Quốc Toàn (22 tuổi); Võ Anh Đức (16 tuổi) và Ngô Quốc Cường (35 tuổi) về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ma túy nước nho mà đường dây này đưa đi tiêu thụ bị bắt quả tang. Ảnh PĐ.

Đây là vụ án được nhập lại từ 5 vụ án khác nhau trong đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ TP.HCM và Vũng Tàu về Bình Thuận tiêu thụ mà Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận xác lập chuyên án triệt phá.

Vật chứng thu giữ trong các vụ án này là 1,2 kg ma túy các loại và đặc biệt trong đó có nhiều gói ma túy nước nho cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng truy tố, mặc dù biết hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lời và thỏa mãn nhu cầu nghiện ma túy của bản thân nên Minh “tàn” đã mua ma túy trái phép của các đối tượng không rõ nhân thân từ các tỉnh, thành lân cận. Sau đó, “Minh tàn” phân nhỏ ma túy rồi giao cho nhóm bị can đàn em bán cho các con nghiện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận để thu lợi bất chính.

Ba trong số năm bị can trong đường dây ma túy nước nho.

Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5-2023, Nguyễn Ngọc Minh đã đặt mua tổng cộng 975,1158 gam Methamphetamine, 215,0251 gam Ketamine, 41,2091 gam Heroin và 78,1501 gam MDMA, Ketamine, Nimetazepam. Ngoài ra, “Minh tàn” còn cùng “Minh nhóc” đặt mua 83,0703 gam Methamphetamine, 41,2091 gam Heroin, 0,5969 gam Ketamine tại TPHCM mang về Bình Thuận bán.

Ngày 30-5-2023, Minh “tàn” và Minh “nhóc” mua ma túy đá và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà trên đường Phan Chu Trinh, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau đó, nhóm này tiếp tục mang ma túy về khu phố 5, phường Tân An, thị xã La Gi để cùng nhau sử dụng và bị bắt quả tang.

Nguyễn Lê Quốc Toàn cùng tang vật. Ảnh NY.

“Hành vi nêu trên của các bị can đã xâm phạm đến chế độ quản lý của Nhà nước về các chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương. Vì vậy, VKSND tỉnh Bình Thuận đã truy tố ra trước TAND tỉnh Bình Thuận để xét xử các bị can nói trên nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung”, cáo trạng của VKSND tỉnh Bình Thuận nêu.