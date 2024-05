Truy tố, xét xử vắng mặt cựu Trưởng Phòng tàu sông nhận hối lộ 2,8 tỉ đồng trong vụ án đăng kiểm 07/05/2024 14:56

Hôm nay (7-5), VKSND TP.HCM đã hoàn tất tống đạt cáo trạng cho các bị can trong vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Trong số 254 bị can bị truy tố, bị can Đỗ Trung Học (cựu Trưởng phòng tàu sông - Cục Đăng kiểm Việt Nam) bị cáo buộc đã nhận hối lộ hơn 2,8 tỉ đồng để cấp thông báo năng lực cho 38 cơ sở đóng tàu tại Long An hoạt động trái luật. Bị can Đỗ Trung Học bị truy tố về tội nhận hối lộ theo điểm a khoản 4 Điều 354 BLHS.

Lực lượng chức năng khám xét, thu giữ nhiều tài liệu trong vụ án đăng kiểm. Ảnh: NT

Cáo trạng thể hiện, để được cấp thông báo năng lực, các cơ sở đóng tàu tại Long An đã liên hệ bị can Phạm Hoài Hà (cựu Giám đốc Chi cục Đăng kiểm Long An). Bị can Hà giới thiệu bị can Nguyễn Xuân Hào (đăng kiểm viên Chi cục Đăng kiểm Long An) tiến hành lập hồ sơ của 38 cơ sở đóng tàu.

Nguyễn Xuân Hào đã nhận của chủ các cơ sở đóng tàu 30 - 150 triệu đồng/xưởng trọn gói đến khi được cấp thông báo năng lực và gửi các hồ sơ này ra Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành đánh giá.

Quá trình đánh giá, bị can Đỗ Trung Học đã cử Lê Ngọc Tú (Phó trưởng phòng tàu sông) đánh giá các hồ sơ tại Long An, sau đó Học là người soát xét hồ sơ. Học đã cung cấp số tài khoản của bị can và của bị can Nguyễn Thành Lê (44 tuổi, quê Ninh Bình) và yêu cầu Phạm Hoài Hà phải chuyển tiền để duyệt hồ sơ. Hà đã yêu cầu Nguyễn Xuân Hào chuyển tiền vào 2 số tài khoản mà Học cung cấp.

Từ tháng 1-2021 đến tháng 12-2021, Hào đã chuyển vào tài khoản của Nguyễn Thành Lê và của Học tổng cộng 4,1 tỉ đồng. Trong đó, bị can Hào nhận hối lộ hơn 2,8 tỉ đồng để cấp thông báo năng lực xưởng, còn 1,3 tỉ đồng Hà nhờ Hào chuyển cho Học để làm hồ sơ thiết kế.

Theo kết quả xác minh, các hồ sơ đánh giá các cơ sở tại Long An không đủ điều kiện để cấp thông báo năng lực theo quy định như không có quy trình hàn, công nhân không có chứng chỉ thợ hàn; mặt bằng sản xuất không phải đất sản xuất kinh doanh mà là đất nông nghiệp; bến chuyên dùng không được cấp phép; chưa có giấy phép xây dựng... Tuy nhiên, bị can Lê Ngọc Tú và bị can Học vẫn đề xuất ông Trần Kỳ Hình (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) ký cấp thông báo năng lực cho 38 cơ sở đóng tàu này hoạt động trái pháp luật.

VKSND TP.HCM tống đạt cáo trạng cho các bị can trong vụ án đăng kiểm. Ảnh: NĐ

Qua xác minh, bị can Đỗ Trung Học được xác định đã xuất cảnh ra nước ngoài từ cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài vào ngày 17-2-2023 (trước thời điểm khởi tố bị can) và hiện chưa nhập cảnh vào Việt Nam và đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện không xác định được ông Học đang ở đâu nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại địa phương nơi bị can đăng ký thường trú; phát thư kêu gọi bị can ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước; chỉ định luật sư bào chữa, giao các quyết định tố tụng cho luật sư và thân nhân để thông báo cho bị can.

Đồng thời, quá trình điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng cũng đã tổ chức nhận dạng, trưng cầu giám định chữ ký, chữ viết của bị can trong vụ án đăng kiểm trên các hồ sơ thẩm định.

Theo cáo trạng của VKS, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận và xã hội quan tâm. Cơ quan tiến hành tố tụng đã áp dụng đầy đủ các biện pháp để đảm bảo thực hiện quyền bào chữa theo quy định đối với bị can Học. Trường hợp bị can Học không ra đầu thú coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và bị truy tố, xét xử vắng mặt theo Điều 290 Bộ luật TTHS để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung.