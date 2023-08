(PLO)- Để giảm thiểu những thiệt hại do mưa bão gây ra, Truyền tải điện TP.HCM đã đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp, phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, góp phần đáp ứng cao nhất việc cung ứng điện liên tục, ổn định cho phụ tải. Ngay từ đầu năm đơn vị đã xây dựng các phương án, giải pháp quản lý vận hành nhằm đảm bảo cho lưới truyền tải điện được vận hành an toàn.