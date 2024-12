Từ chối bán dao lúc 2 giờ sáng, nữ chủ quán bị đánh 18/12/2024 22:12

Ngày 18-12, Công an quận Tân Phú, TP.HC lập hồ sơ, xác minh, xử lý vụ việc người phụ nữ bán tạp hóa bị khách vào mua dao hành hung.

Trao đổi với PV, chị NTMC (39 tuổi, quê Ninh Thuận; là chủ quán tạp hóa) cho biết, vụ việc xảy ra vào 2 giờ 26 phút sáng ngày 16-12.

Lần đầu, nam thanh niên xông vào bên trong đánh chị C. Ảnh cắt từ clip

Lúc này, chị C đang bán hàng thì có hai nam thanh niên tới mua thuốc lá và một con dao Thái Lan. “Một người có biểu hiện say xỉn. Họ nói rằng mua dao cắt trái cây, cắt dưa lưới. Tôi chỉ bán cho họ thuốc lá và nói là không có bán dao” – chị C nói.

Sau đó, một trong hai nam thanh niên xông vào trong nhà đánh đập chị C rồi rời đi.

Sau đó ít phút, người này tiếp tục quay lại xông vào đánh đập chị C. Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, người thanh niên xăm trổ vừa đánh vừa nói “Tao thách mày còn bán hàng ở đây”…

Chị T liền gọi điện thoại báo cho Công an phường Phú Trung, quận Tân Phú thì nam thanh niên quay lại xông vào nhà đấm liên tục vào mặt, người phụ nữ.

Chị T chỉ biết ôm đầu kêu khóc. Tuy nhiên, khu vực vắng vẻ, không có ai nghe thấy hay hỗ trợ. Nam thanh niên sau đó rời đi.

"Trong tối nay (18-12), công an đã xác định được người đã xông vào quán đánh đập tôi” – chị C nói.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý.