Tư lệnh Lục quân Hàn Quốc điều trần quốc hội vụ thiết quân luật

Ngày 5-12, trong phiên điều trần trước quốc hội, Tư lệnh Lục quân Hàn Quốc Park An-su cho biết khi Tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật lực lượng này đã không kịp chuẩn bị về mặt quân sự vì được đưa vào tác chiến quá nhanh chóng, do đó đã có sự bối rối, theo tờ The New York Times.

Tướng Park khẳng định rằng ông không có vai trò gì trong việc lập kế hoạch thiết quân luật và ông đã bị bất ngờ khi Tổng thống Yoon thông báo về lệnh này trên truyền hình.

Sau đó, quân đội Hàn Quốc ra một thông báo, lấy danh nghĩa theo lệnh của ông, cấm "mọi hoạt động chính trị" và các cuộc biểu tình công khai và khẳng định quyền kiểm soát đối với các phương tiện truyền thông cùng một số động thái khác nằm trong khuôn khổ thiết quân luật.

Tư lệnh Lục quân Hàn Quốc Park An-su điều trần trước quốc hội hôm 5-12. Ảnh: YONHAP

Trong phiên điều trần, Tướng Park khẳng định rằng ông đã không biết được lệnh thiết quân luật cho đến khi luật được trình lên và yêu cầu ông ký vào. Ông Park nói rằng lúc đó ông không biết phải hành động như thế nào với tư cách là người chỉ huy, không biết nên thực hiện những bước nào ngoài việc cố gắng thành lập một văn phòng mới.

Ông Park đã kể về một cuộc họp với các phụ tá sau khi ông được bổ nhiệm làm chỉ huy thực hiện lệnh thiết quân luật. Trong cuộc họp đó, ông Park nói rằng họ có thể rành về quân sự nhưng không biết nhiều về việc thiết quân luật và rơi vào tình cảnh không biết nên làm gì.

Trong phiên điều trần, tướng Park khẳng định rằng ông vẫn không biết ai đã ra lệnh cho lực lượng quân đội xông vào quốc hội. Khi một số nhà lập pháp kêu gọi ông từ chức, Tướng Park nói rằng trước đó ông đã nộp đơn từ chức lên Bộ trưởng Quốc phòng lúc bấy giờ là ông Kim Yong-hyun.

Thứ trưởng Quốc phòng Kim Seon-ho điều trần rằng ông Kim Yong-hyun đã ra lệnh điều động quân đội - một động thái mà ông Kim Seon-ho cho biết ông đã phản đối lúc đó.

“Tôi xin lỗi người dân vì đã không thể ngăn chặn hoặc dừng được việc thiết quân luật"- ông Kim Seon-ho nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun đã từ chức trước khi phiên điều trần diễn ra và không xuất hiện trong phiên điều trần này.

Quốc hội dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu vào ngày 7-12 về kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon.