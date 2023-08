'Tú ông' Lê Hoàng Long môi giới bán dâm 15.000 USD/đêm lãnh án

Ngày 16-8, TAND TP.HCM mở lại phiên toà xét xử Lê Hoàng Long (sinh năm 1991, quê Hải Phòng) về tội môi giới mại dâm.

Theo HĐXX, Long có các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, số tiền thu lợi bất chính đã bị phong tỏa nên tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng.

Gia đình mời hai luật sư bào chữa cho Long nhưng tại phiên toà hôm nay, hai luật sư này đều vắng mặt. Đại diện VKSND TP.HCM cho biết hai luật sư đã được tống đạt hợp lệ, vắng mặt không có lý do chính đáng nên đề nghị HĐXX tiếp tục xét xử.

Tại tòa, Long khai rằng hai vị khách có nhu cầu mua dâm những người nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật nên Long trao đổi qua điện thoại với họ rồi môi giới cho hai cô gái là TTMD (sinh năm 1995, quê Tuyên Quang) và TTT (sinh năm 2000, quê Gia Lai).

Sau khi thống nhất giá mua bán dâm là 15.000 USD/người/đêm thì Long là người đi đặt phòng khách sạn trên đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM với giá 15 triệu đồng/phòng.

Tại tòa, Long còn cho biết trước khi mua bán dâm, mỗi khách sẽ chuyển cho Long 100 triệu đồng đặt cọc. Sau khi khách và các cô gái mua bán dâm xong, trừ các chi phí thì phần còn lại Long sẽ chia đôi với người bán dâm.

Từ người quản lý nghệ sĩ đến tú ông môi giới bán dâm

Theo cáo trạng, 1 giờ 30 ngày 25-8-2022, tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an, Công an phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM kiểm tra đột xuất khách sạn trên đường Nguyễn Huệ. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện và bắt quả tang hai cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Quá trình điều tra xác định được Lê Hoàng Long là người kết nối người bán dâm và khách có nhu cầu mua dâm với giá 15.000 USD/người/đêm.

Lê Hoàng Long là người quản lý cho một số nghệ sĩ tại Việt Nam và một số nghệ sĩ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Long thường xuyên tham dự nhiều sự kiện trong và ngoài nước, từ đó có mối quan hệ quen biết với nhiều người nổi tiếng.