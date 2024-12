Từ vụ 'binh xập xám', công an triệt phá đường dây đánh bạc tiền tỉ 30/12/2024 19:18

(PLO)- Đến chiều 30-12, Công an Tuy Phong, Bình Thuận đã khởi tố sáu bị can trong đường dây đánh bạc lớn, phong tỏa 4 tài khoản ngân hàng.

Ngày 30-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã khởi tố, bắt tạm giam và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và Phạm Thị Nương (38 tuổi), cùng trú tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong để điều tra về hành vi đánh bạc.

Công an công bố lệnh bắt giam Phạm Thị Nương.

Đây là hai phụ nữ nằm trong đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề do Lê Hùng Thanh (40 tuổi) trú tại thị trấn Liên Hương cầm đầu. Tổng số tiền đánh bạc đã được chứng minh trong đường dây này lên đến hơn 1,3 tỉ đồng.

Trước đó, vào ngày 18-12, qua công tác nắm địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Tuy Phong phát hiện Lê Hùng Thanh đang đánh bạc dưới hình thức binh xập xám tại một quán cà phê.

Công an công bố quyết định khởi tố Nguyễn Thị Lệ.

Từ vụ đánh bạc này, Công an huyện Tuy Phong đã lần ra đường dây đánh bạc hình thức mua bán số đề do Lê Hùng Thanh cầm đầu.

Chỉ tính riêng trong ngày 18-12, Thanh đã giao dịch với nhiều con bạc ở huyện Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc của tỉnh Bình Thuận và thành phố Phan Rang – Tháp Chàm của tỉnh Ninh Thuận với số tiền hơn 70 triệu đồng.

Xác định đây là đường dây đánh bạc do Lê Hùng Thanh cầm đầu có quy mô lớn, phức tạp, hoạt động liên huyện, liên tỉnh và sử dụng công nghệ cao để tổ chức, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong đã xác lập chuyên án để đấu tranh, truy xét tận gốc đường dây.

Toàn bộ lực lượng đã được huy động một cách đồng bộ, phối hợp chặt chẽ để bắt giữ, khám xét và xử lý.

Tang vật vụ án.

Tính đến chiều 30-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong đã khởi tố, bắt tạm giam sáu bị can; phong tỏa bốn tài khoản ngân hàng của các bị can và thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan của vụ án.

Công an huyện Tuy Phong đang tiếp tục điều tra, mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý đường dây đánh bạc này.