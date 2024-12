Chủ tịch Bình Thuận khen thưởng cú quay xe của người chạy GrabBike 30/12/2024 17:44

Ngày 30-12, Công an TP Phan Thiết phối hợp với siêu thị Co.opmart chi nhánh Phan Thiết, tổ chức lễ trao quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho anh Nguyễn Công Định (39 tuổi) - người chạy Grab có cú quay xe ngoạn mục, bắt giữ kẻ trộm xe máy.

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết và Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an TP Phan Thiết, trao khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh cho anh Nguyễn Công Định.

Tại lễ trao thưởng, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết đã khen ngợi tinh thần dũng cảm của anh Nguyễn Công Định khi đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ tài sản của người dân.

Chủ tịch UBND TP Phan Thiết đã biểu dương cú quay xe quyết đoán của anh Định và nỗ lực của lực lượng Công an, đã nhanh chóng bắt giữ các nghi can, góp phần động viên Nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Khoảnh khắc anh Định thực hiện cú quay xe khống chế kẻ trộm.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 14-11-2024, anh Nguyễn Công Định (nhân viên bảo vệ của siêu thị Co.opmart Phan Thiết) khi đang trên đường về nhà sau ca làm việc, thì phát hiện có 2 thanh niên đi trên một xe máy đến trước một căn nhà, người ngồi sau nhảy xuống trộm xe nổ máy tẩu thoát.

Phát hiện sự việc, anh Định không chút đắn đo, đã thực hiện cú quay xe máy lao thẳng vào kẻ trộm sau đó bỏ xe cùng người dân khống chế, bắt giữ thành công và bàn giao kẻ trộm cho công an.

Qua xác minh, nghi can là Nguyễn Quốc Bảo (26 tuổi, ngụ Vĩnh Long) còn mang theo trong người nhiều ma túy. Đến tối cùng ngày, Công an TP Phan Thiết đã bắt khẩn cấp Đinh Văn Hư (32 tuổi, ngụ phường Đức Thắng, TP Phan Thiết) là kẻ chở Bảo đi trộm cắp.

Hình ảnh anh Định chạy Grab khống chế kẻ trộm được chia sẻ trên mạng xã hội.

Clip vụ bắt trộm ngoạn mục của anh Định được chia sẻ "chóng mặt" trên mạng xã hội, bởi hành động dũng cảm, quyết đoán của anh GrabBike.

Được biết, người chạy GrabBike có hành động trên là anh Nguyễn Công Định, bảo vệ siêu thị Co.opmart Phan Thiết, từng là chiến sĩ nghĩa vụ công an, công tác tại Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Bình Thuận.

Hàng ngày hết giờ làm việc, anh Định chạy GrabBike kiếm thêm tiền để mưu sinh nhưng đã không ngần ngại lao chiếc xe của mình vào kẻ trộm.