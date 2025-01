Đang chở pháo lậu lên cao tốc TP HCM - Trung Lương để giao cho người mua thì bị bắt 02/01/2025 11:38

Ngày 2-1, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết đang tạm giữ Lê Văn Sơn (41 tuổi), Lê Minh Hiếu (23 tuổi) cùng ngụ Hóc Môn, TP HCM; Nguyễn Thanh Thủy (46 tuổi , quê tỉnh Bình Phước) và Trịnh Minh Quang (28 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội mua bán hàng cấm.

Lực lượng công an bắt giữ ô tô chở pháo lậu đang vào cao tốc. Ảnh: CA

Trước đó, chiều 30-12, Công an huyện Bến Lức (Long An) phối hợp với Phòng 6, Cục CSGT (Bộ Công an) tuần tra khu vực đường dẫn vào cao tốc TP HCM-Trung Lương-Mỹ Thuận, đến khu vực Trạm thu phí cao tốc ( xã An Thạnh, huyện Bến Lức) phát hiện ô 50G-018.76 dừng bên đường có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Tài xế NDT (66 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM), nhân viên giao hàng cho biết, được một người lạ thông qua ứng dụng đặt xe chở 14 thùng carton đem giao cho một người trên xe 61K-107.58 đang đậu cách đó 500m.

Bên trong 14 thùng carton, lực lượng công an phát hiện có 250 hộp pháo hoa xuất xứ nước ngoài không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ nặng 500kg.

Tiến hành kiểm tra nhanh, lực lượng công an phát hiện bên trong ô tô có ba người đang sử dụng laptop để vận hành đơn giao dịch cho khách mua pháo.

Số pháo lậu bị thu giữ. Ảnh: CA

Lực lượng công an đã đưa những người liên quan và tang vật về trụ sở làm rõ.

Qua làm việc, những người này khai mua pháo rồi bán lại cho ai có nhu cầu kiếm lời. Để qua mặt cơ quan chức năng, những người này không trực tiếp vận chuyển pháo mà thuê xe từ dịch vụ xe giao hàng. Trong lúc chờ khách đến nhận hàng thì bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ.