Quảng Ngãi: Triệt phá đường dây 'tín dụng đen' núp bóng doanh nghiệp cầm đồ 02/01/2025 10:44

Ngày 2-1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh vừa phối hợp với các đơn vị có liên quan khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty TNHH TMDV cầm đồ Đại Lộc Phát (số 353 Nguyễn Trãi, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) do Nguyễn Phi Điệp (39 tuổi, trú xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) làm giám đốc.

Việc khám xét liên quan đến việc mở rộng điều tra vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra tại công ty này.

Nhóm hoạt động tín dụng đen núp bóng công ty dịch vụ cầm đồ Đại Lộc Phát. Ảnh: CA

Qua khám xét tại Công ty TNHH TMDV cầm đồ Đại Lộc Phát, công an đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Qua đấu tranh, Điệp khai nhận đã đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ “núp bóng” doanh nghiệp để cùng với Tạ Đình Quãng (36 tuổi, trú tại xã Long Mai, huyện Minh Long), Nguyễn Văn Đạt (25 tuổi), Phạm Thị Vi (34 tuổi, cùng trú tại xã Bình Chương, huyện Bình Sơn), Huỳnh Thị Bích Thảo (37 tuổi), Hồ Thị Xuân Phương (46 tuổi, cùng trú tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vay tiền với lãi suất 10%/tháng (tương ứng với lãi suất 120%/năm).

Nguyễn Phi Điệp bị tạm giữ hình sự về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ảnh: CA

Nhóm này khai nhận từ ngày 1-7-2024 đến nay, đã cho hơn 190 người vay tiền với hình thức vay trả góp và vay đáo hạn ngân hàng, tổng số tiền cho vay hơn 50 tỉ đồng. Tiến hành kiểm tra dữ liệu vay của 92 người vay, xác định nhóm này đã thu lợi bất chính số tiền hơn 225 triệu đồng



Nguyễn Văn Đạt (bên trái) và Tạ Đình Quãng do liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Ảnh: CA

Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển toàn bộ hồ sơ, đối tượng và tang vật cho Công an TP Quảng Ngãi thụ lý theo thẩm quyền. Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phi Điệp, Tạ Đình Quãng và Nguyễn Văn Đạt về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phối hợp với Công an TP Quảng Ngãi đấu tranh mở rộng chuyên án, đồng thời thông báo, những ai đã vay tiền của các đối tượng nêu trên, liên hệ Công an thành phố Quảng Ngãi trình báo để được giải quyết.