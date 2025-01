Bị phạt 7 triệu, trừ 10 điểm giấy phép lái xe, người vi phạm nói 'không dám vi phạm' 02/01/2025 09:57

Tối 1-1-2025, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT) Công an TP Thủ Đức lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Kha Vạn Cân (phường Linh Trung), phối hợp công an các phường tuần tra, kiểm soát một số tuyến đường.

Không kí biên bản vi phạm, bỏ ra về.

Khoảng 20 giờ 30 phút, trong lúc tuần tra trên đường Kha Vạn Cân (đoạn qua phường Linh Chiểu). Tổ công tác phát hiện một trường hợp chạy xe máy loạng choạng nên áp sát, yêu cầu dừng lại kiểm tra. Qua làm việc, người này là BT, có mức nồng độ cồn vi phạm 1,113 mg/l khí thở.

Trong lúc tuần tra kiểm soát, tổ tuần tra phát hiện trường hợp người điều khiển xe lạng lách trên đường. Ảnh: HT

Quá trình làm việc, BT không xuất trình được CCCD, giấy phép lái xe (GPLX) và giấy đăng ký xe. BT cho biết đang làm công nhân, cuối năm có tiệc Tết đã uống năm lon bia. BT không kí biên bản vi phạm, bỏ ra về.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: HỒNG THẮM

Đến khoảng 20 giờ 50, tổ tuần tra phát hiện trường hợp C điều khiển xe trên đường Kha Vạn Cân (phường Linh Chiểu). Qua kiểm tra nồng độ cồn, C có mức vi phạm là 0,790 mg/l khí thở.

C cũng không xuất trình được các loại giấy tờ theo yêu cầu. C cho biết đang là lao động tự do, nhà có đám giỗ nên uống vài lon bia.

Mức độ cồn vi phạm là 0,310 mg/l khí thở hiển thị trên máy đo. Ảnh: HỒNG THẮM

Khi được cán bộ thông báo mức phạt mới theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP là từ 8-10 triệu đồng (trước đây là 6-8 triệu đồng), C nói: "chắc bỏ xe vì xe mua chỉ 1 triệu rưỡi, không giấy tờ, thu nhập hàng tháng cũng chỉ khoảng 8 triệu".

C phân trần vì không biết chữ nên không cập nhật được thông tin, trước đây chỉ nghe bạn bè truyền miệng lại. "Em cũng ý thức được hành vi nhưng không nghĩ chạy từ trong hẻm ra đầu đường mua gói thuốc cũng bị kiểm tra", C nói.

Bất ngờ với mức phạt mới

Đến khoảng 21 giờ, trong lúc tuần tra trên đường Hoàng Diệu 2 (phường Linh Chiểu) tổ tuần tra phát hiện trường hợp vi phạm QT có mức độ cồn 0,310 mg/l khí thở.

Khi được thông báo mức phạt mới 7 triệu đồng đối và trừ 10 điểm GPLX (trước đây là 4-5 triệu đồng), QT khá bất ngờ vì không nghĩ mức độ cồn thấp nhưng bị phạt cao đến vậy.

Một số người vi phạm nồng độ cồn sau khi được thông báo mức phạt mới đã khá bất ngờ. Ảnh: HỒNG THẮM

"Phạt 7 triệu rồi mất điểm GPLX cũng không hài lòng và cũng không dám vi phạm nữa vì nhậu vừa tốn tiền lại mất thêm tiền đóng phạt" - T chia sẻ và nói công việc hiện tại là làm hồ nuôi hai con nhỏ ở quê, đóng phạt xong chắc hai đứa nhỏ mất Tết.

Trong ngày đầu năm ra quân kiểm tra, Đội CSGT - TT TP Thủ Đức đã phát hiện và xử phạt hơn 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.