Từ vụ Ngọc Trinh: Trường hợp nào bị cáo được trả tự do tại tòa?

(PLO)- HĐXX tuyên phạt Ngọc Trinh một năm tù nhưng cho hưởng án treo, được trả tự do tại phiên tòa. Vậy trường hợp nào bị cáo được trả tự do tại tòa như Ngọc Trinh?

Ngày 2-2, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh, 35 tuổi) một năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách là hai năm về tội Gây rối trật tự công cộng.

Do được hưởng án treo nên Ngọc Trinh được trả tự do tại tòa, tuy nhiên phải trở về trại tạm giam để làm thủ tục và sẽ được trả tự do trong ngày hôm nay.

Vậy trong những trường hợp nào, bị cáo sẽ được tuyên trả tự do tại tòa như Ngọc Trinh?

Theo Điều 328 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 thì trong các trường hợp sau đây, Hội đồng xét xử phải tuyên bố trả tự do ngay tại phiên tòa cho bị cáo đang bị tạm giam, nếu họ không bị tạm giam về một tội phạm khác:

- Bị cáo không có tội;

- Bị cáo được miễn trách nhiệm hình sự hoặc được miễn hình phạt;

- Bị cáo bị xử phạt bằng hình phạt không phải là hình phạt tù;

- Bị cáo bị xử phạt tù nhưng được hưởng án treo;

- Thời hạn phạt tù bằng hoặc ngắn hơn thời gian bị cáo đã bị tạm giam.

Như vậy, Ngọc Trinh thuộc trường hợp bị cáo bị xử phạt tù nhưng được hưởng án treo, được trả tự do ngay tại phiên tòa.

Ngọc Trinh bị tuyên phạt 1 năm tù, cho hưởng án treo, thuộc trường hợp được trả tự do tại tòa. Ảnh: HOÀNG GIANG.

Thời gian tạm giam tính thế nào? Trước đó, Ngọc Trinh bị Công an TP.HCM khởi tố và bắt tạm giam từ ngày 19-10-2023. Tính đến ngày đưa ra xét xử, người mẫu này đã bị tạm giam 3 tháng 13 ngày. Theo Luật sư Trần Đình Dũng, Đoàn Luật sư TP.HCM, án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, buộc người phạm tội phải chịu sự quản lý giáo dục của chính quyền địa phương tại nơi cư trú. Dù trước đó Ngọc Trinh đã bị tạm giam hơn 3 tháng, tuy nhiên theo quy định, thời gian tạm giam trước đó không được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Trường hợp trong thời gian thử thách, nếu Ngọc Trinh phạm tội mới hoặc vi phạm nghĩa vụ, buộc phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo, thì khi đó, Tòa án sẽ trừ thời gian bị tạm giữ, tạm giam này vào bản án đã cho hưởng án treo hoặc bản án mới

AN BÌNH