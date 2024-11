Tưởng bị tai nạn giao thông, không ngờ đột quỵ não 11/11/2024 17:38

Ngày 11-11, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 48 tuổi (ngụ Hà Nội), nhập viện sau một va chạm giao thông.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng yếu nửa người, đau đầu, lơ mơ, phát âm khó, có những dấu hiệu, triệu chứng của đột quỵ cấp.

Trong quá trình cấp cứu, các bác sĩ xác định người này bị đột quỵ não nguy hiểm khi đang điều khiển xe ô to, dẫn đến xảy ra va chạm.

Kết quả khám lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh sọ não cũng xác định người bệnh bị đột quỵ nhồi máu não trái.

Ngay lập tức, quy trình cấp cứu đột quỵ được kích hoạt nhằm giành lại sự sống cho người bệnh.

Được biết, trước đó 1 ngày, người bệnh đã có dấu hiệu như tê yếu tay, chân, đau đầu dữ dội, chóng mặt, giảm thị lực, khó nói…

Tuy nhiên, do chủ quan nên người bệnh đã bỏ qua.

Người đàn ông nhập viện sau va chạm giao thông, được bác sĩ xác định đã bị đột quỵ não. Ảnh: BVCC

Tại Bệnh viện E, bệnh nhân được can thiệp nội mạch để lấy bỏ cục huyết khối tắc, tái thông mạch máu tưới não. Người bệnh may mắn được đưa đến bệnh viện và can thiệp kịp thời, trong giờ vàng nên đã tránh được các biến chứng nguy hiểm.

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Vĩnh Yên - khoa Cấp cứu, các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ có thể xảy ra khoảng vài giờ cho đến 1 ngày, 1 tuần trước khi khởi phát đột quỵ nghiêm trọng.

“Các dấu hiệu trước khi đột quỵ thường không rõ ràng, dễ bị nhầm lẫn với vấn đề sức khỏe thông thường khiến nhiều người chủ quan, bỏ qua cơ hội được cứu chữa.

Nhận biết trước các dấu hiệu đột quỵ là cơ hội giúp cứu sống và bảo toàn tối đa chức năng thần kinh và tính mạng của người bệnh” - bác sĩ Yên cho hay.

Bác sĩ Yên lưu ý, hiện nay đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa và ngày càng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự chủ quan về sức khỏe của người trẻ, nghĩ rằng còn trẻ thì sức khỏe tốt nên không khám sức khỏe thường xuyên, bỏ qua các dấu hiệu nhận biết bệnh, dẫn đến việc nhập viện muộn và gây khó khăn trong điều trị.