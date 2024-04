Tuyên án tử hình kẻ sát hại trung úy công an đang làm nhiệm vụ ở Thái Bình 09/04/2024 06:22

(PLO)- Bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và xuất trình giấy tờ xe, Mạnh đã dùng dao sát hại trung úy công an.

TAND tỉnh Thái Bình vừa xét xử và tuyên phạt bị cáo Võ Tiến Mạnh, 22 tuổi, trú xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình mức án tử hình về tội giết người.

Mạnh là thủ phạm sát hại trung úy công an Đỗ Văn Tú, cán bộ công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình hồi tháng 9-2023, gây rúng động dư luận.

Bị cáo Võ Tiến Mạnh, thủ phạm sát hại trung úy công an

Theo cáo trạng, vào lúc 21 giờ 50 ngày 22-9-2023, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân ở đường Phạm Như Trinh (thị trấn An Bài) xuất hiện đối tượng nghi vấn, đi xe máy và có hành vi trộm cắp tài sản, trung úy Đỗ Văn Tú (sinh năm 1998, cán bộ công an thị trấn An Bài) đã báo cáo chỉ huy và được phân công xuống địa bàn để xác minh nguồn tin.

Khi trung úy Tú đến, nhìn thấy Mạnh đang ngồi trên xe máy đã yêu cầu Mạnh cung cấp thông tin cá nhân và xuất trình giấy tờ xe.

Do không mang theo giấy tờ xe và sợ bị quản lý xe, Mạnh đã dùng dao mang theo từ trước đâm nhiều nhát vào người anh Tú. Anh Tú ngay sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã hi sinh.

Võ Tiến Mạnh thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CATB

Về phần Mạnh, sau khi gây án đã lẩn trốn và bị bắt giữ khoảng 15 tiếng sau đó tại Ninh Bình, tại nhà một người thân.

Ngoài bản án tử hình, bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền hơn 216 triệu đồng.