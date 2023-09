U-23 Việt Nam thắng Guam 6-0... chưa là gì

(PLO)- Chiều và tối 6-9 châu Á chứng kiến nhiều "trận mưa gôn" tại vòng loại U-23 châu Á. "Mưa gôn" tại Việt Trì chưa thấm vào đâu...

Chiều và tối 6-9 hàng loạt trận đấu vòng loại U-23 châu Á diễn ra. Tại sân Việt Trì (Phú Thọ) có “mưa gôn” với 6 bàn thắng từ các chân sút Việt Nam trước Guam, nhưng điều đó chẳng thấm vào đâu so với những trận “mưa gôn” khác.

Nếu các chân sút U-23 Việt Nam tận dụng cơ hội tốt hơn thì thủ môn Michael của Guam không phải sáu lần vào lưới nhặt bóng mà phải chục lần. Nhưng chiều và tối 6-9 có rất nhiều trận “mưa gôn”.

Chẳng hạn như bảng A, chủ nhà Jordan “dội” chín quả vào lưới Brunei, Nhật cũng làm điều tương tự như Việt Nam khi ghi sáu bàn vào lưới Pakistan.

Uzbekistan tám lần chọc thủng lưới Afghanistan. Iraq khiến thủ môn của Macau phải 13 lần vào lưới nhặt bóng...

Hãy điểm qua lượt trận đầu các bảng đấu vòng loại U-23 châu Á:

+ Bảng A: Ngoài chủ nhà Jordan “dội mưa gôn” chín quả vào lưới Brunei thì Oman cũng bất ngờ đánh bại Syria 2-0.

+ Bảng B, thật sốc khi chủ nhà U-23 Hàn Quốc thua U-23 Qatar 0-2, điều đáng nói là U-23 Hàn Quốc cực mạnh, còn U-23 Qatar thì rất yếu, Hàn Quốc lại được thi đấu sân nhà ở Changwon. Trận còn lại của bảng này, Myanmar chia điểm với Kyrgyzstan qua trận hòa 1-1.

+ Bảng C: Tại Việt Trì, đã có “mưa gôn” do học trò HLV Troussier tạo ra trước Guam. Sáu bàn thắng của VN do sáu cầu thủ khác nhau ghi. Trận đấu còn lại của bảng này, Yemen đánh bại Singapore 3-0.

+ Bảng D: Nhật cũng làm được chuyện tương tự như VN khi sáu lần chọc thủng lưới Pakistan trong một trận mà Nhật Bản đá như cử tập mà thôi. Trận đấu còn lại Palestine đánh bại Bahrain 1-0.

+ Bảng E: Hai đội bóng Trung Á gặp nhau, nhưng có sự chênh lệch lớn về đẳng cấp, đó là Uzbekistan gặp Afghanistan. Uzbekistan đã ghi tám bàn thắng và để thủng lưới một bàn. Iran cũng thắng nhẹ Hong Kong 3-0.

+ Bảng F: Kuwait thắng đại diện Đông Nam Á Đông Timor 4-0, còn Iraq khiến thủ môn của Macau 13 lần vào lưới nhặt bóng, đây là “cơn mưa gôn” lớn nhất chiều tối 6-9, tức vòng đầu của vòng loại U-23 châu Á.

+ Bảng G: Do Trung Quốc làm “bảng trưởng”, Maldives bất ngờ rút lui khiến bảng này chỉ còn ba đội và chiều 6-9 chỉ có một trận đấu diễn ra, UAE đã hòa 0-0 với chủ nhà Trung Quốc. Ấn Độ được “tọa sơn quan hổ đấu” chiều 6-9 do Maldives bỏ cuộc.

+ Bảng H: Thái Lan làm chủ nhà, họ gặp “người hàng xóm” Philippines và thắng 5-0. Cách đây nửa tháng, cả hai cũng tề tựu về Thái Lan đá U-23 Đông Nam Á nhưng không chạm trán nhau. Trận còn lại Malaysia thắng Bangladesh 2-0.

+ Bảng I: “Chuột núi non” Úc đã thắng Lào 7-1. Do bảng này chỉ có ba đội nên đội chủ nhà Tajikistan “tọa sơn quan hổ đấu” ở lượt trận đầu này.

+ Bảng J: Đá tại Saudi Arabia, quốc gia đang nhộn nhịp nhất thế giới với nhiều ngôi sao thế giới tập trung về. Saudi Arabia đã thắng nhẹ Mông Cổ 3-1. Campuchia tạo sốc khi cầm hòa được Lebanon 2-2.

+ Bảng K: Do Indonesia làm bảng trưởng, chỉ có ba đội, ra quân lượt trận đầu U-23 Indonesia được nghỉ để xem "giò cẳng" hai đối thủ khi Turkmenistan đánh bại Đài Loan 4-0.

Lượt trận thứ hai vòng loại U-23 châu Á sẽ tiếp tục khởi tranh vào ngày 9-9.

THANH PHƯƠNG