UBKT Trung ương sẽ vào cuộc các dự án của Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An 11/07/2024 05:48

(PLO)- Theo UBKT Trung ương, sáu tháng đầu năm, nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp được kiểm tra, xử lý dứt điểm, những vụ việc mới phát sinh đã được phát hiện, xử lý kịp thời, trong đó có vụ việc liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An...

Ngày 10-7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2024.



Xử lý dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú cho biết thời gian qua cơ quan này đã chủ động tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024; tiếp tục tham mưu hoàn thiện các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực hiện…

Đáng chú ý, nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp được kiểm tra, xử lý dứt điểm (như các vụ việc ở Bộ Công Thương; Bộ Tài chính; Bộ LĐ-TB&XH; TP.HCM; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; các vụ việc liên quan đến Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC)…).

Các lãnh đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương điều hành hội nghị. Ảnh: TTXVN

Cạnh đó, những vụ việc mới phát sinh đã được phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời, như các vụ việc liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty CP Tập đoàn Thuận An, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát...

Theo ông Trần Cẩm Tú, nhìn lại kết quả kiểm tra, xử lý kỷ luật từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhất là sáu tháng đầu năm 2024 đã cho thấy rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. Đáng chú ý, nhiều tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, trong đó có một số lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước cũng đã bị xử lý.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương khẳng định kết quả đó đã có tác dụng cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn rất hiệu quả, nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, không có việc tranh giành, đấu đá nội bộ như các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc, bôi nhọ.

Một điểm nhấn khác theo ông Trần Cẩm Tú là UBKT Trung ương và nhiều UBKT cấp dưới đã chủ động kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập theo nhiệm vụ được giao, dần đi vào nề nếp.

Cũng trong sáu tháng đầu năm, UBKT Trung ương đã hoàn thành toàn bộ tám cuộc kiểm tra theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với các tổ chức Đảng liên quan đến vi phạm của Tập đoàn FLC, Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 74 tổ chức Đảng và 92 đảng viên; đề nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 15 tổ chức Đảng và 34 đảng viên. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT cấp ủy trực thuộc Trung ương cơ bản hoàn thành việc kiểm tra ở 65 tổ chức Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các dự án/gói thầu do AIC và các doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái” AIC thực hiện.

“Qua kiểm tra đã xử lý 80 tổ chức Đảng và 190 đảng viên” - ông Trần Cẩm Tú thông tin thêm và nhìn nhận qua kiểm tra, giám sát, nhận thức của nhiều tổ chức Đảng, đảng viên được nâng lên, trong đó nhiều tổ chức Đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát đã cầu thị, nghiêm túc nhìn nhận vi phạm, khuyết điểm, chủ động khắc phục kịp thời hậu quả gây ra…

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kỷ luật 44 tổ chức Đảng và 164 đảng viên, trong đó có 13 ủy viên Trung ương, 17 nguyên ủy viên Trung ương và 19 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang; cho thôi giữ chức vụ 19 người.

Kiểm tra, giám sát đảng viên có biểu hiện suy thoái

Sau khi chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị trong sáu tháng cuối năm, toàn ngành cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tiếp tục tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra năm 2024; xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Phối hợp, tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ do các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp giao, đặc biệt là công tác thẩm định nhân sự.

“Trước mắt, tập trung hoàn thiện, tham mưu ban hành các quy định về bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; về cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; về giải mật thông tin công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng…” - ông Tú nhấn mạnh.

Kế đó là đẩy mạnh kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Đặc biệt là đẩy mạnh kiểm tra ở những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; những nơi có nhiều vấn đề nổi cộm, gây bức xúc, dư luận quan tâm…

Một nhiệm vụ khác là tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, nhất là các vụ việc, vụ án mới phát sinh.

Ông Trần Cẩm Tú cho hay hiện UBKT Trung ương đã triển khai quyết định kiểm tra các tổ chức Đảng ở sáu địa phương, đơn vị và có văn bản yêu cầu 14 Ban Thường vụ, UBKT Tỉnh ủy, Thành ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức Đảng ở các địa phương liên quan các dự án, gói thầu do Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An thực hiện. Do đó, ông đề nghị các ban thường vụ, UBKT Tỉnh ủy, Thành ủy khẩn trương kiểm tra và báo cáo kết quả về UBKT Trung ương để kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo.

Song song đó, Chủ nhiệm UBKT Trung ương yêu cầu quan tâm, chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng… để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

“Đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra sang công tác ở các ngành, các cấp; luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và luân chuyển cán bộ trong hệ thống ngành kiểm tra Đảng” - Chủ nhiệm UBKT Trung ương nói và yêu cầu chuẩn bị tốt nhân sự UBKT các cấp phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.•