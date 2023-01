UBND quận 5 thưởng cho cư dân di dời sớm khỏi chung cư nguy hiểm

(PLO)- Trong thời gian tạm cư, cư dân tại chung cư cũ 440 đường Trần Hưng Đạo không tốn chi phí thuê nhà, được đảm bảo quyền lợi, chính sách bồi thường đối với căn hộ chung cư cũ, và được thưởng nếu di dời sớm.

Chiều ngày 7-1, UBND phường 11 quận 5, TP.HCM tổ chức tiếp xúc, vận động các hộ dân tại chung cư 440 Trần Hưng Đạo di dời khẩn cấp.

Chung cư này có mức độ nguy hiểm là nhà cấp D, khả năng chịu lực của kết cấu chung cư này không thể đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể.

Theo kết luận kiểm định của các cơ quan chức năng, chung cư này có mức độ nguy hiểm là nhà cấp D từ năm 2017.

Do đó, để đảm bảo an toàn tính mạng cũng như tài sản của cư dân, UBND quận 5 tổ chức thực hiện di dời khẩn cấp đối với các hộ dân cư ngụ tại chung cư trên đến tạm cư tại chung cư An Phú số 961 đường Hậu Giang, phường 11, quận 6.

Tại buổi gặp gỡ, đa số các ý kiến của cư dân đồng ý di dời nếu cơ quan chức năng làm rõ phương án bồi thường cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Phụng (cư dân chung cư 440 Trần Hưng Đạo) đồng tình di dời do chung cư cũ, nguy hiểm, nhưng cần chính quyền đưa ra phương án bồi thường cụ thể cho người dân để người dân yên tâm sinh sống.

"Chung cư 440 được đánh giá có nguy cơ sập từ năm 2017. Từ năm 2017 đến nay là thời gian khá lâu nhưng vẫn chưa có phương án bồi thường cụ thể cho người dân. Chúng tôi cần chính quyền đưa ra giá bồi thường cụ thể, đảm bảo đúng theo giá thị trường", ông Phụng bày tỏ ý kiến.

Chia sẻ về băn khăn nói trên, ông Dương Hữu Nhi, Trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 5 thông tin: Hiện dự án này có kêu gọi nhưng không có nhà đầu tư. Do không có nhà đầu tư nên nhà nước phải dùng ngân sách để bồi thường. Nhưng chúng ta hiện gặp vướng ở chỗ là pháp luật chưa quy định cụ thể về việc lập phương án bồi thường dạng nhà chung cư.

Thời gian qua, quận 5 cũng đã nhiều lần báo cáo, xin ý kiến, đề xuất các sở, ban, ngành TP cho quận 5 lập phương án bồi thường.Và quận đã đề xuất một vài phương án liên quan phương án bồi thường.

Phó Chủ tịch UBND quận 5, ông Nguyễn Xuân Trung cho biết: "Quận rất cố gắng đưa ra các phương án trình TP trong các năm qua. Thời gian tới, quận tiếp tục trao đổi với sở ngành của TP để sớm có phương án bồi thường cho người dân. Thời gian này người dân cần gấp rút di dời đến nơi tạm cư để đảm bảo an toàn cho người dân".

Cũng theo ông Trung, từ năm 2019 đến 2022, quận đều thường xuyên có văn bản trao đổi với các sở, ngành của TP liên quan phương án bồi thường.

"Ngoài ra, trong các cuộc họp tôi đã truyền tải các ý kiến của bà con đến lãnh đạo TP. Quận 5 tiếp xúc, vận động bà con qua chung cư mới không xuất phát từ quyền lợi cá nhân của bất cứ ai trong chính quyền mà vì thấy chung cư này xuống cấp từ năm 2017 đến nay nếu ở thì rất nguy hiểm cho người dân"- ông Trung nói.

Nhiều chính sách hỗ trợ nếu người dân di dời sớm Tại buổi tiếp xúc vận động 20 hộ dân cư ngụ tại chung cư 440 đường Trần Hưng Đạo, bà Nguyễn Thị Hồng Vân, chủ tịch UBND phường 11, quận 5 thông tin: người dân sẽ được hỗ trợ chi phí di chuyển đến nơi tạm cư bằng vốn ngân sách là 10 triệu đồng/căn hộ theo quy định. Nếu người dân đồng ý di dời tạm cư hạn chót đến ngày 10-3 thì ngoài khoản chi phí di chuyển theo quy định, UBND quận 5 sẽ bố trí xe, nhân công để hỗ trợ di chuyển tài sản của các hộ qua căn hộ tạm cư. Ngoài ra, với nguồn vốn xã hội hóa, người dân tạm cư tại căn hộ được bố trí không phải trả tiền thuê nhà tại nơi tạm cư, các hộ tự thanh toán chi phí liên quan như tiền điện, tiền nước, tiền gửi xe. Phần chi phí quản lý vận hành căn hộ tạm cư UBND quận 5 sẽ hỗ trợ từ nguồn vốn xã hội hóa cho các hộ đồng ý di dời tạm cư. Trường hợp người dân đồng ý di dời từ khi UBND quận 5 ban hành quyết định phê duyệt phương án cho đến ngày 15-2 thì một hộ nhận được là 40 triệu đồng tiền hỗ trợ. Trong đó, bao gồm tiền hỗ trợ chi phí quản lý vận hành và tiền khen thưởng do đồng ý di dời sớm. Trường hợp người dân đồng ý di dời từ ngày 16-2 đến ngày 28-2 thì số tiền một hộ nhận được hỗ trợ là 20 triệu đồng tiền hỗ trợ chi phí vận hành. Trường hợp người dân di dời sau ngày 28-2 thì sẽ không được hỗ trợ.

