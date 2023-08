UBND TP Biên Hòa 5 lần ra công văn chỉ đạo nhưng Phòng TN&MT vẫn im lặng

(PLO)- Sau khi nhận được đơn của người dân, UBND TP Biên Hòa 5 lần có văn yêu cầu Phòng TN&MT thực hiện công việc nhưng đơn vị này không làm theo.

Bà Nguyễn Thị Hùng (ngụ phường Tân Tiến, TP Biên Hòa) cho biết, gia đình bà có hơn 0,7.ha đất thuộc thửa đất số 105 tờ bản đồ số 10 (trước đây do Ty Điền Địa Biên Hòa lập); nay là thửa đất số 8 tờ bản đồ số 41 phường Thống Nhất (TP. Biên Hòa) được Ty Điền Biên Hòa cấp giấy chứng nhận vào năm 1974 và có Biên Bản Phân Ranh do Văn Phòng Trắc Địa Sử cấp.

Chính quyền mượn đất nhưng gần 40 năm chưa trả

Đến năm 1984 theo chủ trương Nhà nước, chính quyền đã đưa hơn 0,7ha đất của gia đình bà Hùng tại phường Thống Nhất (TP Biên Hòa) vào Hợp tác xã dịch vụ sản xuất Nông nghiệp Gò Me (HTX Gò Me) để thực hiện canh tác nông dân tập thể. Tuy đất đưa vào HTX nhưng thực tế bà vẫn canh tác trên mảnh đất của mình như những năm trước.

Đến năm 2000, thì HTX Gò Me chuyển đổi mô hình sản xuất và không còn việc sản xuất nông nghiệp tập thể. Lúc này UBND TP Biên Hòa phối hợp cơ quan chức năng và HTX Gò Me giao trả đất cho những hộ dân trong HTX. Tuy nhiên trong văn bản trả đất cho các hộ dân thì HTX Gò Me xác nhận hộ gia đình bà Hùng vắng mặt. Từ đó, HTX Gò Me đã quản lý, sử dụng và cho thuê phần đất gia đình bà Hùng.

Tháng 3 -2022, tại kết luận của Thanh tra tỉnh Đồng Nai về quản lý sử dụng đất đai của HTX Gò Me cũng xác định diện tích đất còn lại tại thửa số 8 tờ bản đồ số 41 sau khi mở đường Võ Thị Sáu gần 4ha chưa được cấp sổ HTX Gò Me cho thuê cây kiểng. Đây cũng là diện tích đất của hộ bà Hùng.

Sau đó gia đình bà Hùng đã liên hệ Hợp tác xã Gò Me để đòi lại đất. Ông Phan Văn Thành, Giám đốc HTX Gò Me, cho biết đất của gia đình bà Hùng HTX đang quản lý đến khi nhà nước có quyết định giao trả lại cho hộ gia đình bà thì HTX sẽ trả lại ngay.

Phòng TN&MT phớt lờ chỉ đạo

Vì vậy từ đầu năm 2022, gia đình Hùng bà có gửi đơn đòi lại đất. Sau khi tiếp nhận đơn, UBND TP Biên Hòa ký chuyển cho Thanh tra TP Biên Hòa để xác minh nội dung đơn.

Ngày 7- 5- 2022, gia đình bà Hùng có làm việc với Thanh tra TP Biên Hòa, sau đó có ra thông báo chuyển hồ sơ với nội dung đòi lại đất của công dân về lại UBND TP Biên Hòa để giải quyết. Sau đó UBND TP Biên Hòa đã giao Phòng TN&MT kiểm tra hồ sơ để trả lời cho công dân trong tháng 8-2022. Tuy nhiên Phòng TN&MT vẫn im lặng.

Ngày 9-11-2022 UBND TP Biên Hòa tiếp tục có văn bản nhắc nhở yêu cầu Phòng TN&MT trả lời nội dung cho công dân trong tháng 11-2022. Đến 4 tháng sau thì Phòng TN&MT mới làm việc với đại diện gia đình bà Hùng nhưng không có bất kỳ phản hồi nào.

Ngày 21-3, UBND TP Biên Hòa lại tiếp tục có văn bản nhắc lần thứ 3 yêu cầu Phòng TN&MT có kết quả và trả lời trước ngày 20- 5. Nhưng Phòng TN&MT TP Biên Hòa vẫn không thực hiện theo yêu cầu của UBND TP Biên Hòa.

Đến ngày 23-6 khi bà Hùng tiếp tục làm đơn “cầu cứu” đến Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai, Ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai. Sau khi nhận đơn của người dân, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã chuyển đơn đến UBND TP Biên Hòa để giải quyết theo thẩm quyền.

Lúc này UBND TP Biên Hòa tiếp tục có văn bản lần thứ 4 yêu cầu Phòng TN&MT phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra xác minh để tham mưu đề xuất UBND TP Biên Hòa xử lý đơn công dân trong tháng 7. Tuy nhiên đến nay bà Hùng vẫn không nhận được câu trả lời từ UBND TP Biên Hòa.

Sau đó bà Hùng có đơn phản ánh gửi đến Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai về việc UBND TP Biên Hòa trong một năm có 4 văn bản yêu cầu Phòng TN&MT phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý đơn của công dân nhưng đơn vị này không thực hiện chỉ đạo của cấp trên. Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai có văn bản yêu cầu UBND TP Biên Hòa xử lý đơn công dân theo đúng quy định.

Lúc này Chủ tịch UBND TP Biên Hòa có văn bản lần thứ 5 đề nghị Phòng TN&MT khẩn trương rà soát nội dung đơn của bà Hùng để tham mưu xử lý dứt điểm theo quy định trước ngày 25-8. Đồng thời Chủ tịch thành phố giao phòng Nội vụ theo dõi kiểm tra để tham mưu Chủ tịch UBND TP Biên Hòa xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo và chuyên viên được giao nhiệm vụ.

Khi PV hỏi vì sao trong hơn một năm qua Phòng TN&MT không thực hiện yêu cầu chỉ đạo của UBND TP Biên Hòa về rà soát hồ sơ để mua mưu cho Ủy ban Thành phố trả lời cho công dân? Ông Võ Phương Tùng, Trưởng phòng TN&MT TP Biên Hòa cho biết: "Tôi chỉ đạo anh em đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan để rà soát những nội dung đơn của công dân. Tôi cũng không biết lý do sao, có gì sẽ thông tin sau".

VŨ HỘI