UBND TP Cần Thơ trình thông qua danh mục 48 dự án, công trình phải thu hồi đất 09/12/2024 14:42

Chiều 9-12, tại kỳ họp HĐND TP Cần Thơ, ông Đỗ Thanh Thảo – Giám đốc Sở TN&MT đã thay mặt UBND TP Cần Thơ đọc tờ trình về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất có diện tích đất trồng lúa năm 2025.

Giám đốc Sở TN&MT TP Cần Thơ Đỗ Thanh Thảo đọc tờ trình về danh mục dự án, công trình cần thu hồi đất tại kỳ họp chiều 9-12. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, UBND TP Cần Thơ trình HĐND TP thông qua 48 công trình, dự án phải thu hồi đất (bao gồm 41 công trình, dự án thu hồi đất và 7 khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất) và 34 dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất có diện tích đất trồng lúa .

Cụ thể, trong 41 dự án quận Ninh Kiều có 6 dự án gồm nâng cấp mở rộng đường Trần Phú giai đoạn 1; Trung tâm văn hóa, thể thao Ninh Kiều; Cải tạo nâng cấp các hẻm 52, 64 Trần Việt Châu, hẻm 99 Cách Mạng Tháng Tám, hẻm 186 Nguyễn Văn Cừ, hẻm 138 Trần Hưng Đạo; Cải tạo công viên Sông Hậu đoạn từ cầu đi bộ đến bến tàu Novaland; Đường cặp bờ kè rạch Khai Luông (đoạn từ cầu Ninh Kiều đến đường Hai Bà Trưng); Nâng cấp mở rộng đường nối từ đường Lò Mổ đến đường Trần Nam Phú giai đoạn 1.

Quận Bình Thủy có một dự án nâng cấp mở rộng đường Hồ Trung Thành đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến khu tái định cư Bình Thủy khu I.

Quận Cái Răng có ba dự án gồm xây dựng mới 5 cầu tuyến đường Trương Vĩnh Nguyên; Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Việt Dũng; Công trình phân pha đường dây 110kV từ 173 Trà Nóc – 172 Hưng Phú (đoạn từ trụ 137 đến trụ 146).

Quận Ô Môn 9 dự án gồm Trường Tiểu học Nguyễn Huệ giai đoạn 1; Trường tiểu học Trưng Vương (điểm Đình, giai đoạn 2); Xây dựng 4 Nhà văn hóa các khu vực Bình An, khu vực Thới Hòa B, khu vực Thới Thuận và khu vực Thới Trinh A; Xây dựng cầu chợ Thới Long; Nâng cấp mở rộng đường Thái Thị Hạnh; Công trình đường dây 110kV trạm 220kV Thốt Nốt- Trạm 110 kV Thới Lai.

Quận Thốt Nốt 6 dự án là công trình Trạm biến áp 110kV Cờ Đỏ và đấu nối trạm 110kV Cờ Đỏ; Công trình đường dây 110kV trạm 220 kV Thốt Nốt – trạm 110kV Thới Lai; Khu tái định cư phường Thới Thuận giai đoạn 2; Trạm biến áp 220kV Lấp Vò và đường dây đấu nối Thốt Nốt – Lấp Vò; lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 500kV Thốt Nốt; Nâng cấp mở rộng tuyến bến phà Tân Lộc đến bến đò Long Châu.

Huyện Phong Điền có một dự án là điểm trung chuyển rác xã Trường Long.

Huyện Thới Lai 4 dự án: các công trình đường dây 110kV trạm 220kV Thốt Nốt – trạm 110kV Thới Lai; Trường tiểu học Thị trấn Thới Lai 2; Trường mầm non Trường Xuân; Xây dựng một số tuyến đường trung tâm xã Trường Xuân.

Huyện Cờ Đỏ một dự án là Trạm biến áp 110kV Cờ Đỏ và đấu nối trạm 110kV Cờ Đỏ.

Huyện Vĩnh Thạnh 10 dự án: Trung tâm văn hóa xã Vĩnh Trinh; Thạnh Quới, Thạnh Tiến, Thạnh Mỹ; Trường mầm non thị trấn Thạnh An; Tuyến nối từ đoạn 1,6 km đến ranh huyện Thoại Sơn – An Giang; Trụ sở Công an huyện Vĩnh Thạnh (hạng mục bồi thường hỗ trợ tái định cư và san lấp mặt bằng; Trường Tiểu học thị trấn Vĩnh Thạnh; Nâng cấp mở rộng đường kênh Bốn Tổng; Đường vào trung tâm hành chính thị trấn Vĩnh Thạnh.

7 khu đất thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất tại sáu quận, huyện là Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Thới Lai, Vĩnh Thạnh, tổng diện tích 16,658 ha.

34 dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa tại các quận, huyện Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Thốt Nốt, Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh.

Trong số này, đáng chú ý có một số dự án như Khu dân cư 91B giai đoạn 3; Khu nhà ở cán bộ giáo viên trường Đại học Cần Thơ; Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cần Thơ; Trung tâm thương mại dịch vụ để hoạt động du lịch, kinh doanh văn phòng Aeon Mall Cần Thơ…