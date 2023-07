UEFA trừng phạt Man United

(PLO)- Manchester United đã bị phạt 256.000 bảng vì vi phạm quy tắc công bằng tài chính (FFP) của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA trong sự bất phục của Quỷ đỏ.

Manchester United đã bày tỏ sự thất vọng sau khi Cơ quan Kiểm soát tài chính CLB của UEFA trừng phạt họ vì "vi phạm không đáng kể về thâm hụt cân đối tài chính", và ngay lập tức phát đi thông cáo để giải thích quan điểm của họ.

Tin từ nội bộ Man United cho biết: "Mặc dù thất vọng về kết quả, Manchester United chấp nhận vi phạm này là do UEFA phạt về vi phạm kỹ thuật không đáng kể của quy tắc Công bằng tài chính trước đó. Điều này phản ánh một thay đổi trong cách chúng tôi điều chỉnh các thiệt hại do dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn năm 2022, khi chúng tôi đã không đạt được 15 triệu euro để làm quỹ, do vốn dĩ chúng tôi đã bị thâm hụt tận 281 triệu euro doanh thu.

Sau đại dịch, doanh thu của CLB đã phục hồi mạnh mẽ và được dự báo sẽ đạt mức kỷ lục trong năm tài chính hiện tại. CLB tiếp tục ủng hộ việc thực thi quy tắc để thúc đẩy sự công bằng tài chính để mang lại sự bền vững trong bóng đá quốc gia và châu Âu".

Man United đã gánh chịu thiệt hại do COVID-19 gây ra lên đến 40 triệu bảng trong giai đoạn năm 2022, sau khi đã chịu mất 200 triệu bảng cũng vì đại dịch trong hai năm trước đó - nhiều hơn bất kỳ CLB nào ở Premier League.

Tuy nhiên, Man United không thể điều chỉnh doanh thu hợp lý cho sự mất mát về phần trăm lợi nhuận cũng như thuế của họ khi mà UEFA vào thời gian đó cũng đưa ra một luật mới nhưng CLB đã không thể theo kịp. Trong khi Manchester United đã tuân thủ quy tắc FFP của Premier League thì tiếc cho CLB lại không đạt được yêu cầu mới của UEFA.

Được biết, MU tin rằng họ không khó đạt được ngưỡng về tài chính yêu cầu nên thất vọng về sự thiếu linh hoạt của UEFA. Các nguồn tin nói rõ khoản phạt 256.000 bảng liên quan đến các quy tắc FFP trước đây và không ảnh hưởng đến nguồn kinh phí chuyển nhượng của CLB trong mùa hè này.

Tuy nhiên, đòn trừng phạt của UEFA nhấn mạnh sự thận trọng ngày càng tăng của các cơ quan bóng đá đối với FFP và cũng đã hạn chế ngân sách chuyển nhượng của Man United chỉ còn 120 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng này. Sau khi ký hợp đồng với Mason Mount với giá 60 triệu bảng, Manchester United đang tiến hành đàm phán với Inter Milan và Atalanta để cố gắng giảm giá yêu cầu cho thủ môn Andre Onana và tiền đạo Rasmus Hojlund.

Cũng cần biết Manchester United không phải là CLB duy nhất bị UEFA phạt tiền. Barcelona cũng bị UEFA phạt vì báo cáo sai lợi nhuận từ “thanh lý cầu thủ” không được tính là doanh thu theo quy tắc FFP. Các đội Riga FC, NK Olimpija Ljubljana và SK Slovan Bratislava cũng bị phạt 10.000 euro - UEFA cho biết họ đã không nộp đầy đủ thông tin cân đối tài chính chính xác đến thời hạn yêu cầu.

RSC Anderlecht cũng bị phạt 100.000 euro sau khi không đạt được các mục tiêu được đặt trong một thỏa thuận điều kiện trước đó. Trong khi Istanbul Basakehir cũng gặp rắc rối tương tự - nhận mức phạt 400.000 euro sau khi không đạt được các mục tiêu cho năm tài chính 2022.

HÙNG VĂN