Ukraine tốc lực vá lỗ hổng phòng thủ

Trong bối cảnh quân Nga đang tấn công nhỏ lẻ mang tính thăm dò, có thể nhằm chuẩn bị cho chiến dịch tấn công lớn vào mùa xuân năm nay, thì Ukraine đang ráo riết xây dựng, củng cố các tuyến phòng thủ.

Ngày 11-3, sau cuộc họp với các chỉ huy quân sự và bộ trưởng Ukraine, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết nước này đang xây dựng 2.000 km công sự và đang mong chờ công sự xuyên qua 3 tuyến phòng thủ này hoàn thành kịp thời, theo tờ The Kyiv Independent.

Tổng thống Zelensky cho biết trong cuộc họp, ông đã nghe Thủ tướng Denys Shmyhal báo cáo về tốc độ xây dựng các tuyến phòng thủ mới này, đồng thời khẳng định đây là một nhiệm vụ lớn và có tiến độ tốt.

Răng rồng - chướng ngại vật chống tăng ở tỉnh Zaporizhia. Ảnh: REUTERS

Hồi tháng 1, Thủ tướng Shmyhal báo cáo rằng chính phủ đã phân bổ khoảng 466 triệu USD để xây dựng công sự này và gọi đó là "số tiền kỷ lục".

Theo hãng tin Bloomberg, nỗ lực xây dựng công sự phản ánh sự thay đổi động lực trong cuộc chiến, trong bối cảnh quân Nga đạt được nhiều lợi ích, còn Ukraine phải vật lộn với kho đạn dược ngày càng cạn kiệt.

Hôm 10-3, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Ukraine chắc chắn đang củng cố khả năng phòng thủ của mình bằng răng rồng - các hàng rào bê tông chống tăng, mương, chiến hào và các bãi mìn.

“Việc mở rộng các tuyến phòng thủ rất có thể sẽ làm giảm khả năng của Nga trong việc tiến lên hoặc khai thác các lợi thế chiến thuật như một phần của các hoạt động tấn công đang diễn ra trên chiến trường” - theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh đăng trên mạng xã hội X.

Các chiến hào đang được đào ở một khu vực không được tiết lộ tại tỉnh Zaporizhia. Ảnh: EPA-EFE

Ông Franz-Stefan Gady, một nhà phân tích quốc phòng ở Vienna gần đây đã đi thăm các khu vực tiền tuyến ở khu vực Donbass (gồm tỉnh Donetsk, Luhansk), cho rằng việc thiếu các tuyến phòng thủ dọc theo tiền tuyến sẽ là mối lo ngại đối với Ukraine và nhiều mối nguy sẽ đến với lực lượng nước này.

Việc Ukraine thiếu công sự có nhiều nguyên nhân, trong đó có việc Ukraine tập trung nguồn lực quá nhiều cho cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái và việc đắp công sự, rải mìn sẽ làm cản đà tiến công của quân Ukraine tại khu vực đó, theo tờ The New York Times.

Một số người lính Ukraine cho biết họ đã phải đào chiến hào dưới hỏa lực của Nga. Ảnh: THE WALL STREET JOURNAL

Ông Serhiy Hrabskyi, đại tá quân đội Ukraine đã nghỉ hưu, lưu ý rằng Ukraine có rất ít nguồn lực dự phòng vào thời điểm Kiev mở cuộc phản công năm ngoái và việc xây dựng các tuyến phòng thủ là một lựa chọn rất tốn kém, theo tờ The Wall Street Journal.

Đó là lý do vì sao ở phía tây TP Avdiivka - nơi Ukraine đã để mất vào tay Nga vào tháng trước, tuyến phòng thủ của Ukraine chỉ là những đường hào thô sơ, thưa thớt, The New York Times đánh giá dựa trên hình ảnh của công ty vệ tinh Planet Labs. Những tuyến hào này thiếu nhiều công sự bổ sung để chặn đà tiến của xe tăng Nga và giúp bảo vệ những con đường chính cũng như các khu vực quan trọng.

Chính sự chậm trễ trong việc xây dựng công sự phòng thủ giờ đây đã khiến Ukraine phải vật lộn với việc vừa xây công sự, vừa xoay sở với hỏa lực quân Nga, làm cho nhiệm vụ trở nên khó khăn hơn gấp bội.

Đại tá về hưu Hrabskyi cho rằng Nga hiện đang ngăn cản Ukraine tăng cường phòng thủ bằng cách bắn phá không ngừng vào lực lượng Ukraine, bao gồm việc sử dụng bom lượn cực mạnh mang theo hàng trăm tấn thuốc nổ có thể xuyên thủng ngay cả những công sự được xây dựng kỹ lưỡng.

